"Bila je mojih godina. Zajedno smo išli u ovu školu kao djeca": Potresna svjedočanstva nakon masakra u školi

Četrnaestogodišnji dječak ubio je baku i djeda, a potom u školi kraj Bangkoka ustrijelio pet profesora i ranio više od 30 ljudi prije nego što je presudio sam sebi.

"Stajala sam ispred profesorice kada je pogođena. Razgovarala je sa mnom kad se napadač pojavio", ispričala je djevojčica te dodala kako je ubojica išao iz razreda u razred. "Morala sam preskočiti školsku ogradu kako bih pobjegla s prijateljima", opisala je učenica sedmog razreda škole Debsirin u Nonthaburiju.

Napad na Tajlandu - 1 Foto: Afp

Njezina majka kroz suze je dodala kako je djevojčica mislila da neće preživjeti, piše BBC.

Jedan 18-godišnji učenik ispričao je da je u prvi mah pomislio kako netko u školi slavi.

"Isprva nisam mislio da je to pištolj. Bilo je puno hitaca: bang, bang, bang. Onda je nastala tišina, pa je krenulo iznova", rekao je.

Napad na Tajlandu - 2 Foto: Afp

Ubrzo su ispred škole stigle ekipe hitne pomoći. 47-godišnji spasioc Kiatikhun Verapongpradith otišao je na teren čim je dojavljeno da među ozlijeđenima ima i djece od svega 12 godina.

"Vidio sam učenike koji su pogođeni, neke u ruku, neke u leđa, a neke u prsa. Odmah sam požurio pomoći kako bismo ih što prije prevezli u bolnicu", rekao je Verapongpradith.

Napad je odnio živote pet učitelja. Jedan 31-godišnji nastavnik u potpunom je šoku oplakivao stradalu kolegicu:

"Bila je mojih godina. Zajedno smo išli u ovu školu kao djeca, a onda smo se oboje vratili u nju raditi kao profesori", rekao je.

Ispred škole zatečen je i dečko jedne od ubijenih profesorica koji je jedva zadržavao suze pred novinarima:

"Ovo se nije smjelo dogoditi", rekao je.

Od odlikaša do ubojice: Je li pritisak u školi bio okidač?

Istražitelji navode da je dječak koristio djedov pištolj kalibra 9 mm te da je pucao iznimno precizno u vitalna mjesta na tijelu žrtava. Unatoč tome, profesori ga opisuju kao mirnog odlikaša koji nije bio agresivan i koji je volio igrati videoigre.

Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul rekao je da bi motiv mogao ležati u velikom pritisku kod kuće i u školi.

Napad na Tajlandu - 3 Foto: Afp

"Saznali smo da mu je baka bila učiteljica i da je bila vrlo stroga prema njemu. Iz onoga što je policija doznala od njegovog bliskog prijatelja, znamo da je zbog toga bio pod velikim stresom", izjavio je premijer.

Tragedija je ponovno otvorila pitanje dostupnosti oružja na Tajlandu, gdje građani posjeduju više od sedam milijuna komada oružja, od kojih je preko milijun nelegalno.

Napad na Tajlandu - 4 (Foto: Afp)

Napad na Tajlandu - 5 Foto: Afp

Natthaphong Ruengpanyawut, vođa oporbene Stranke naroda, oglasio se na društvenim mrežama s porukom vlastima:

"Čin nasilja u obrazovnoj ustanovi, koja bi trebala biti jedno od najsigurnijih mjesta u našem društvu, služi kao oštar podsjetnik tajlandskom društvu da ozbiljno i sustavno preispita mjere kontrole oružja", napisao je Ruengpanyawut.