Muškarac nestao bez traga, a misterij je godinama kasnije razriješio stari dnevnik

Kada je detektiv Tom Ryan u srpnju 2025. naišao na zapis o staroj stočnoj prikolici, znao je da je napokon riješio slučaj muškarca koji je nestao gotovo šest godina ranije.

Richard Dyson imao je 55 godina kada je posljednji put viđen živ 17. studenoga 2019. Osam dana poslije prijavljen je njegov nestanak jer se nije pojavio na dogovorenom susretu s kćeri Bethany.

Upravo je odnos s kćeri bio jedan od prvih znakova da se dogodilo nešto ozbiljno. Richard je bio predan otac i redovito se čuo s Bethany, koja je tada imala oko 19 godina. "Bilo je jasno da je nestao s lica Zemlje", prisjetio se Ryan, piše BBC.

Richard je u to vrijeme živio u automobilu na farmi Christophera Wrighta u Barnsleyju na sjeveru Engleske. Pomagao mu je u manjim poslovima na imanju, a upravo je ondje zabilježen i posljednji trag njegova mobitela. Uređaj nakon Richardova nestanka nije napustio područje farme.

Christopher Wright Foto: Yorkshire Police

Policija je zato pretražila imanje. Pronašla je ilegalno oružje koje je pripadalo Wrightu, ali ne i bilo kakav trag koji bi otkrio gdje je Richard.

Istražitelji su već tada vjerovali da je ubijen. Sumnjali su i na Wrighta te njegova prijatelja iz djetinjstva Karla Schwalbea, no nedostajao im je najvažniji dokaz.

"Vrlo smo ozbiljno sumnjali da su umiješani, ali bez tijela je iznimno teško dokazati ubojstvo", rekao je Ryan.

Godine su prolazile bez odgovora. Policija je između 2019. i 2023. provela više od 286 sati pretražujući Wrightovo imanje, ali Richardovo tijelo nije pronađeno.

Preokret je uslijedio gotovo šest godina nakon njegova nestanka.

Ryan je ponovno pregledavao telefonske podatke iz istrage kada mu je pozornost privukao Wrightov poziv od 20. studenoga 2019., tri dana nakon što je Richard posljednji put viđen. Poziv je bio upućen farmeru Ianu Ollerenshawu, koji je živio nešto više od kilometar i pol od Wrightova imanja. Ryan ga je odlučio posjetiti.

Pitao ga je može li se sjetiti telefonskog razgovora starog gotovo šest godina. Očekivao je da će odgovor biti negativan.

No Ollerenshaw ga se prisjetio. Štoviše, sačuvao je kožni dnevnik iz 2019. godine. U njemu je zapisao da je Wright tih dana došao na njegovu farmu i ondje ostavio staru stočnu prikolicu. A onda je Ryanu rekao da je prikolica još uvijek tamo. "Čim je rekao da je još ondje i pitao želim li je vidjeti, znao sam da sam pronašao Richarda", rekao je detektiv.

Prikolica je gotovo šest godina stajala zaključana lokotom u kutu polja. Nitko je nije dirao, a s vremenom su je djelomično prekrili visoka trava i zarasla živica.

Kada ju je policija otvorila, veći dio bio je prazan. No trećina prikolice bila je od poda do stropa zatrpana različitim predmetima. Iza njih, u kutu, nalazila se plava bačva prekrivena podlogom za presvlačenje bebe. Bačva je bila puna betona, a iz njega su virile ljudske kosti.

Obdukcija je potvrdila ono što je Ryan već slutio. Posmrtni ostaci pripadali su Richardu Dysonu.

Istražitelji su utvrdili da je ubijen hicem iz sačmarice. Njegovo tijelo potom je raskomadano, stavljeno u bačvu i zaliveno betonom. Tijekom suđenja porota je doznala i da je Wright tijekom 1970-ih nekoliko godina radio kao mesar.

Richard Dyson Foto: Yorkshire Police

U prikolici je pronađen još jedan dokaz koji je policiju izravno povezao s čovjekom na kojeg je sumnjala od početka. Uz Richardove posmrtne ostatke nalazila se osobna iskaznice na ime Christophera Wrighta. Wright i Schwalbe uhićeni su istoga dana.

Nove pretrage Wrightova imanja donijele su još jedno veliko otkriće. Policija je zaplijenila desetke komada vatrenog oružja, tisuće komada streljiva, mačeve, između 30 i 40 sjekira, bodeže i samostrele. Pronađene su čak i žice postavljene kao zamke.

"Nikada nisam vidio da je u nečijoj kući pronađeno toliko oružja", rekao je Ryan. Prema njegovim riječima, Wright ga je imao dovoljno "da naoruža vojsku". Istraga je u međuvremenu rekonstruirala i posljednje sate Richardova života.

Snimke nadzornih kamera pokazale su da se 17. studenoga 2019. nešto poslije 23 sata vratio na Wrightovu farmu. Wright je bio posljednja osoba koja ga je vidjela živog.

Dvadesetak minuta poslije nazvao je Schwalbea. Prvi poziv ostao je bez odgovora, a nekoliko minuta poslije uslijedio je drugi koji je trajao tek nekoliko sekundi. Nedugo zatim kamera je snimila Schwalbeov automobil kako ide prema farmi.

Koliko je Schwalbe te noći pomogao Wrightu, policija nikada nije uspjela utvrditi. "To znaju samo njih dvojica", rekao je Ryan. Dodao je da je Schwalbe tijekom svih tih godina mogao otkriti što se dogodilo i tako prekinuti patnju Richardove obitelji, ali je odlučio šutjeti.

Još jedan trag pojavio se tri dana nakon Richardova nestanka. Bankovni podaci pokazali su da je Wright tada otišao u trgovinu građevinskim materijalom u obližnjem Hoylandu. Istražitelji su sumnjali da je ondje kupio cement, no to nikada nije dokazano.

Ni nakon pronalaska tijela policija nije uspjela pronaći sačmaricu kojom je Richard ubijen. Nijedno zaplijenjeno oružje nije se moglo povezati s njegovim smrtonosnim ozljedama.

Šest godina koje su prošle od ubojstva dodatno su otežale istragu. Forenzičkih dokaza bilo je malo, snimke nadzornih kamera bile su loše kvalitete, a istražiteljima je na raspolaganju bilo znatno manje podataka s mobitela nego što bi ih imali u novijem slučaju.

Tužiteljstvo ipak nije sumnjalo prema kome vode dokazi. "Svi tragovi vodili su prema Wrightu i Schwalbeu", rekla je tužiteljica Jamie Barton.

Motiv nije morao biti dokazan da bi Wright bio osuđen, no istražitelji su pronašli podatke koji su podupirali ranije glasine da je Richard krao od njega. Jedna od teorija bila je da ga je Wright zbog toga ubio, iako tužiteljstvo nije moglo sa sigurnošću utvrditi da je upravo to bio razlog.

Porota je tijekom suđenja čula tajno snimljen razgovor Wrighta i Schwalbea ispred policijske postaje u Barnsleyju. Wright se prijatelju ispričavao što ga je uvukao u nevolje, dok je Schwalbe rekao da bi volio da te noći nikada nije otišao na farmu.

Na drugoj snimci Wright se čuje kako se moli. Ryan je prepričao da je govorio kako je "učinio ono što je morao kako bi preživio" te se nadao da policija neće pronaći njegovo oružje.

Wright (73) i Schwalbe (72) 28. srpnja proglašeni su krivima za svoje uloge u Richardovu ubojstvu i nestanku.

Sud u Sheffieldu u četvrtak je Wrighta zbog ubojstva osudio na 35 godina zatvora. Schwalbe je zbog ometanja pravde dobio tri godine.

Za istražitelje je time završena šestogodišnja potraga, ali Ryan kaže da ni dnevnik, ni prikolica, ni pronađeno oružje na kraju nisu bili najvažniji dio slučaja. Najvažnije je bilo to što je Richardova kći napokon dobila odgovor na pitanje koje ju je pratilo gotovo šest godina.

"Znala je da joj se otac toliko dugo nije javio i da je vjerojatno mrtav. Ali uvijek zadržite tih pet posto nade jer ne želite potpuno povjerovati u to", rekao je Ryan. "Drago mi je što smo joj napokon mogli pružiti odgovore. Nadam se da će obitelj dobiti pravdu koju zaslužuje."