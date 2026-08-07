Prometna nesreća na A1! Vatrogasci i hitnjaci izvlačili ozlijeđenog. Velika kolona u smjeru Zagreba

Završio je očevid prometne nesreće koja se u petak poslijepodne dogodila na autocesti A1, između čvora Donja Zdenčina i naplata Lučko. Promet je ponovno uspostavljen u oba smjera.

Vozi se u koloni od oko sedam kilometara u smjeru Zagreba, izvijestio je HAK.

Dojava o nesreći, koja se dogodila između devetog i desetog kilometra autoceste, zaprimljena je u 14:50 te je promet bio prekinut u oba smjera, dok je prema moru ponovno uspostavljen od 15:20 sati. Nešto prije 16 sati promet je u jednom traku pušten i prema Zagrebu.

Stanje na autocesti A1 Foto: HAK/Screenshot

U nesreći su, potvrđeno je iz policije za DNEVNIK.hr, sudjelovala dva teretna automobila te je jedna osoba ozlijeđena.

Stanje na autocesti A1 Foto: HAK/Screenshot

Na mjestu događaja intervenirali su i zagrebački vatroagsci koji su zajedno s timom Hitne medicinske pomoći izvukli jednu osobu iz teretnog vozila.

"Posebno zahvaljujemo vozačima na školski formiranom hitnom koridoru, koji je svim žurnim službama omogućio brz dolazak do mjesta nesreće", poručili su vatrogasci.

Na mjestu prometne nesreće intervenirali su vatrogasci Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook