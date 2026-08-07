Prometna nesreća na A1! Vatrogasci i hitnjaci izvlačili ozlijeđenog. Velika kolona u smjeru Zagreba

Vozi se u koloni od oko sedam kilometara u smjeru Zagreba, izvijestio je HAK.
Dojava o nesreći, koja se dogodila između devetog i desetog kilometra autoceste, zaprimljena je u 14:50 te je promet bio prekinut u oba smjera, dok je prema moru ponovno uspostavljen od 15:20 sati. Nešto prije 16 sati promet je u jednom traku pušten i prema Zagrebu.
Stanje na autocesti A1Foto:
HAK/Screenshot
U nesreći su, potvrđeno je iz policije za DNEVNIK.hr, sudjelovala dva teretna automobila te je jedna osoba ozlijeđena.
Stanje na autocesti A1Foto:
HAK/Screenshot
Na mjestu događaja intervenirali su i zagrebački vatroagsci koji su zajedno s timom Hitne medicinske pomoći izvukli jednu osobu iz teretnog vozila.
"Posebno zahvaljujemo vozačima na školski formiranom hitnom koridoru, koji je svim žurnim službama omogućio brz dolazak do mjesta nesreće", poručili su vatrogasci.
Na mjestu prometne nesreće intervenirali su vatrogasciFoto:
Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook