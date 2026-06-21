Tko je Andy Burnham? Čovjek koji bi uskoro mogao postati novi britanski premijer

Jedno ime istaknulo se u sve glasnijim nagađanjima o ostavci britanskog premijera Keira Starmera. Gradonačelnik Manchestera Andy Burnham prije deset godina dva se puta bezuspješno kandidirao za predsjednika stranke, a sad se spominje kao glavni izazivač za čelno mjesto vlade i Laburističke stranke.

Pobjeda na dopunskim izborima u izbornoj jedinici Makerfield donijela i povratak u britanski parlament, što je preduvjet za kandidaturu za predsjednika stranke, a prije samih izbora rekao je da će, ako pobijedi, izazvati premijera.

Rođen je 1970. u Liverpoolu, a odrastao je u Culchethu, mirnom mjestu u grofoviji Cheshire. Otac mu je bio inženjer u BT-u, a majka recepcionarka u liječničkoj ordinaciji. Oboje su bili odani pristaše Laburističke stranke pa se Burnham rano zainteresirao za politiku, piše BBC.

Studirao je engleski jezik na Cambridgeu. U svojoj knjizi Head North napisao je da se na sveučilištu često osjećao kao uljez i da mu je bilo teško uklopiti se. No ljubav prema glazbi, posebno bendovima poput The Smithsa i The Stone Rosesa, pomogla mu je pronaći vlastiti identitet.

Nakon studija radio je kao novinar u stručnim časopisima, među kojima su Tank World i Passenger World Management. Prvi ozbiljan politički posao dobio je kao istraživač za laburističku zastupnicu Tessu Jowell, koja će kasnije postati ministrica u vladama Tonyja Blaira i Gordona Browna.

Od zastupnika do gradonačelnika Manchestera

Burnham je brzo napredovao. Bio je savjetnik ministra kulture Chrisa Smitha, a 2001. izabran je za zastupnika iz svog rodnog Leigha u grofoviji Veliki Manchester. U vladama Tonyja Blaira i Gordona Browna obnašao je niz ministarskih funkcija, uključujući glavnog tajnika riznice, ministra kulture te ministra zdravstva.

Godine 2010., nakon ostavke Gordona Browna poslije izbornog poraza Laburista, Burnham se kandidirao za predsjednika stranke. Završio je četvrti od pet kandidata, a pobijedio je Ed Miliband. Pet godina kasnije ponovno se kandidirao, ali ga je porazio Jeremy Corbyn.

Kritičari ga često nazivaju političkim oportunistom koji prilagođava stavove okolnostima. Tijekom referenduma o Brexitu podržavao je ostanak Ujedinjenog Kraljevstva u Europskoj uniji, a kasnije je rekao da bi želio vidjeti ponovno članstvo Britanije.

Ipak, tijekom kampanje u Makerfieldu nije zagovarao povratak u EU jer je riječ o području koje je snažno podržalo Brexit. S vremenom se politički pomaknuo ulijevo te podržao nacionalizaciju vodoopskrbe i energetskog sektora.

Za razliku od mnogih drugih zastupnika, nije podnio ostavku tijekom pobune protiv Corbyna 2016. Umjesto toga, 2017. napustio je Westminster kako bi se kandidirao za prvog gradonačelnika Manchestera. Pobijedio je s više od 60 posto glasova, a 2021. osvojio je i drugi mandat još uvjerljivijim brojem glasova.

Kao gradonačelnik stekao je pohvale zbog reforme javnog prijevoza. Pod njegovim vodstvom Veliki Manchester postao je prvo područje izvan Londona koje je autobusni promet vratilo pod javnu kontrolu te ga povezalo s ostalim oblicima prijevoza kroz sustav nazvan "Bee Network". Među njegovim ambicioznim obećanjima bilo je i potpuno uklanjanje beskućništva do 2020., no taj cilj nije ostvaren.

Njegova popularnost dodatno je porasla tijekom pandemije koronavirusa kada je optužio konzervativnu vladu da prema sjeveru Engleske pokazuje "prijezir" zbog regionalnih mjera zatvaranja. Zbog sukoba s Londonom mediji su ga prozvali "Kraljem Sjevera".

Povratak u Westminster

Do jesenskih stranačkih konferencija 2025., otvoreno se spominjalo da razmišlja o novoj kandidaturi za čelno mjesto stranke. Početkom godine ukazala se prilika za povratak u parlament nakon što je zastupnik Andrew Gwynne najavio odlazak, no vladajuće tijelo laburista spriječilo je Burnhama da se kandidira, uz odobrenje premijera.

Nakon loših izbornih rezultata Laburista u svibnju situacija se promijenila. Premijer Starmer našao se pod sve većim pritiskom, a pojedini zastupnici počeli su tražiti promjene.

Laburistički zastupnik Josh Simons odstupio je iz Makerfielda kako bi Burnhamu otvorio put za povratak u parlament. Burnham je potom izabran za kandidata Laburističke stranke i već sljedećeg mjeseca ponovno osvojio mjesto u Westminsteru.