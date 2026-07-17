VIDEO Policija objavila snimku: Trajno oduzeli romobil koji može juriti 80 km na sat

Policijski službenici proveli su u srijedu akciju pojačanog nadzora u užem centru Zagreba te na Trgu bana Josipa Jelačića.

Nadzor je bio usmjeren na vozače električnih romobila, mopeda, motocikala i drugih osobnih prijevoznih sredstava, s primarnim ciljem zaštite pješaka i povećanja opće sigurnosti u najprometnijim dijelovima grada.

Policija kaznila vozače romobila - 3 Foto: PU Zagrebačka

Tijekom provođenja akcije utvrđen je niz prekršaja te su policijski službenici poduzeli sljedeće mjere:

izdano je 13 obavijesti o počinjenom prekršaju

o počinjenom prekršaju 2 obvezna prekršajna naloga za najteže oblike kršenja prometnih propisa

za najteže oblike kršenja prometnih propisa izrečeno je 7 pisanih upozorenja.

Policija kaznila vozače romobila - 2 Foto: PU Zagrebačka

Rezultati nadzora potvrđuju kako dio vozača električnih romobila i dalje svjesno ignorira zakonske propise, čime izravno ugrožava sigurnost ostalih sudionika u prometu, posebice pješaka u pješačkim zonama, tvrde u policiji.

Policija kaznila vozače romobila - 5 Foto: PU Zagrebačka

Poseban naglasak tijekom akcije stavljen je na provjeru tehničkih karakteristika vozila. Policija je tom prilikom privremeno oduzela dva električna romobila koji su razvijali brzinu veću od 25 km/h, a snaga elektromotora prelazila im je 0,6 kW.

Policija kaznila vozače romobila - 4 Foto: PU Zagrebačka

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, takva se vozila ne mogu kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva, već se smatraju nerazvrstanim prijevoznim sredstvima kojima je strogo zabranjeno kretanje po površinama namijenjenim za vozila i pješake.

Policija kaznila vozače romobila - 6 Foto: PU Zagrebačka

Policija kaznila vozače romobila - 1 Foto: PU Zagrebačka

Jedan od navedenih romobila trajno je oduzet jer se vozač odrekao prava na žalbu te odmah podmirio izrečeni obvezni prekršajni nalog. Po pravomoćnosti ovog naloga, vozilo prelazi u trajno vlasništvo Republike Hrvatske.