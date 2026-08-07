Grupa maltretirala mladića zbog motiva na majici: Natjerali ga da je skine pa ga napao 18-godišnjak

U Supetru je 18-godišnjak kazneno prijavljen zbog nasilničkog ponašanja prema 19-godišnjaku nakon što je od njega tražio da skine majicu s motivom pentagrama, a potom ga udario, izvijestila je splitsko-dalmatinska policija u petak.

Policija je u srijedu oko 16:45 zaprimila dojavu o napadu na 19-godišnjaka na području Supetra. Prema do sada utvrđenim činjenicama, 18-godišnjak je, nezadovoljan motivom pentagrama na majici oštećenog, najprije od njega tražio da je skine, a potom ga udario rukom.

Kako Hina neslužbeno doznaje, sukob je izbio zbog pentagrama na majici, koji je dio metal-estetike i obilježja povezanih s tom glazbenom supkulturom.

Prema neslužbenim informacijama, 18-godišnjak i još četiri osobe negodovali su zbog tog motiva, a 19-godišnjaku su navodno dobacivali pogrdne riječi, među ostalim ga nazivajući "sotonjarom", te tražili da skine majicu.

Oštećeni se nakon napada udaljio, a pruženom liječničkom pomoći utvrđene su mu lakše tjelesne ozljede. Policija je izvijestila da su tijekom događaja još četiri osobe vikom i galamom od oštećenog tražile da skine majicu.

Policija je odmah poduzela mjere traganja te je ubrzo na području Supetra pronašla sve osobe povezane s događajem. Uhićene su i dovedene u službene prostorije radi provođenja kriminalističkog istraživanja, a kod 18-godišnjaka utvrđena je koncentracija alkohola od 0,61 g/kg.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje sumnje da je 18-godišnjak počinio kazneno djelo nasilničkog ponašanja, zbog čega će protiv njega biti podnesena kaznena prijava. Ostale četiri osobe prijavljene su za prekršaje protiv javnog reda i mira.