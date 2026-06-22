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Keir Starmer podnio ostavku!

Piše K. Č., 22. lipnja 2026. @ 10:51 komentari
Keir Starmer
Keir Starmer Foto: Afp
Ovaj dramatičan rasplet događaja visio je u zraku tjednima, a kulminirao je nakon što su Starmeru leđa okrenuli i njegovi najbliži suradnici.
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