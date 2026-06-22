Keir Starmer podnio ostavku!

Keir Starmer objavio je u ponedjeljak da će podnijeti ostavku na dužnost premijera i čelnika Laburističke stranke. Prije nego što je objavio ostavku, Starmer je rekao da je naslijedio Laburističku stranku koja je bila "politički, financijski i moralno bankrotirana".

Poručio je da mu se iznova govorilo da je ta stranka "završena", ali dodaje da je dokazao da ti ljudi nisu bili u pravu. "Promijenio sam stranku tako što sam iskorijenio otrov antisemitizma", rekao je.

Starmer kaže da je pitanje koje njegova stranka postavlja jest je li on najbolja osoba da je vodi na sljedeće parlamentarne izbore. Kaže da je čuo odgovor svoje stranke na to pitanje i da "taj odgovor prihvaća dostojanstveno", piše BBC.

U ponedjeljak ujutro je Starmer razgovarao s kraljem kako bi ga obavijestio o svojoj odluci da podnese ostavku. Od Nacionalnog izvršnog odbora Laburističke stranke zatražio je da utvrdi raspored prema kojem bi nominacije za novo vodstvo počele 9. srpnja, a postupak bio završen do ljetne stanke.

To znači da bi novi čelnik trebao biti izabran prije nego što se parlament vrati s ljetne stanke u rujnu. Do tada će, kaže, ostati na dužnosti premijera.

Poručio je da će učiniti sve što može kako bi osigurao urednu predaju vlasti i da će svom nasljedniku pružiti punu potporu.

Starmer je također zahvalio prijateljima i kolegama koji su bili uz njega posljednjih šest godina, kao i osoblju u Downing Streetu 10 te "izvanrednoj državnoj službi".