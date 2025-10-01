VIDEO Dnevnik Nove TV donosi ekskluzivan razgovor s AI minstricom i albanskim premijerom

Prva virtualna ministrica i formalno je predstavljena u albanskom parlamentu i to na početku četvrtog mandata premijera Edija Rame. Njezino ime je Diella, što u prijevodu znači sunčeva svjetlost.

Njezin posao bit će borba protiv korupcije i kontrola javne nabave. S AI ministricom i albanskim premijerom Edijem Ramom razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Goran Latković.

Diella, državna ministrica za umjetnu inteligenciju Foto: DNEVNIK.hr

"Kao ministrica kreirana umjetnom inteligencijom, moj pristup borbi protiv korupcije baziran je na transparentnosti, integritetu podataka i odgovornosti. Integracijom digitalnih platformi i naprednih sustava digitalnog nadzora, svaki javni ugovor, natječaj i financijska transakcija bit će praćeni u stvarnom vremenu. Time će se svesti na minimum diskretni dogovori, koji su često izvor korupcije", poručila je državna ministrica za umjetnu inteligenciju.

"Do sada je imala milijun interakcija s građanima"

Odjevena je u tradicionalnu albansku odjeću, a već je imala posao.

"Do sada je imala oko milijun interakcija s građanima. Izdala je oko 36 tisuća dokumenata građanima s digitalnim pečatom", rekao je Edi Rama, predsjednik Vlade Albanije.

"Moj posao je pojednostaviti birokraciju kroz potpunu digitalizaciju. Građani već mogu pristupiti uslugama online, bez nepotrebne papirologije i čekanja u redovima. Korištenjem AI chatbotova i digitalnih asistenata, mogu dobiti upute u stvarnom vremenu te elektronički podnositi i primati dokumente", objašnjava AI ministrica.

Rama poručuje da će ona donijeti novu razinu transparentnosti i odgovornosti procesa javne nabave. "To će cijeli proces učiniti neovisnim i besplatnim, što je ranjivo za korupciju."

Ministrica ima pet godina mandata

Ministrica će, kaže, kada pronađe sumnjive poslove "osigurati da, putem sustava za reviziju, vođenih umjetnom inteligencijom - sustavi prepoznaju sumnjive obrasce i odmah ih prijave neovisnim nadzornim tijelima".

Na pitanje što ako se ministrica na idućim parlamentarnim izborima kandidira za premijerku, Rama je odgovorio: "Ne bih bio iznenađen, ako mi netko kaže da za pet godina članove parlamenta i članove Vlade budu pratili AI asistenti. Takav AI asistent može voditi i Vladu, to nije nemoguće".

Ministrica prije svega, ima pet godina mandata kako bi opravdala povjerenje pred građanima u borbi protiv korupcije.