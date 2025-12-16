Trumpov zet povlači se iz luksuznog projekta u Beogradu

Tvrtka Trumpova zeta Jareda Kushnera odlučila je povući se iz projekta gradnje luksuznog hotelsko-stambenog kompleksa, planiranog na mjestu bombardiranog Glavnog stožera u središtu Beograda, u jeku afere koja srbijanske dužnosnike i institucije dovodi u vezu s pogodovanjem Kushneru, pišu u utorak beogradski mediji.

Investicijska tvrtka Affinity Partners, koju su zajedno osnovali Kushner i milijarder iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Momamed Alabbar, planirala je graditi luksuzni hotelsko-stambeni kompleks "Trump" na mjestu Glavnog stožera (GS) bivše Jugoslavenske narodne armije, uništenog u NATO bombardiranju 1999. godine, objavljeno je početkom ove godine, premda su se još od 2024. u srbijanskoj javnosti lomila koplja o pravnom utemeljenju da se prostor teško oštećenog GS, koji ima status kulturnog dobra, ustupi inozemnoj kompaniji na 99 godina.

Inzistirajući na tvrdnji da je taj projekt u interesu države i njezine prijestolnice, što je napose forsirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić uz potporu vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), vladajući su u Skupštini Srbije usvojili posebni zakon kojim se omogućuje gradnja u kvartu čiji dijelovi zbog arhitektonske vrijednosti imaju status zaštićenog kulturnog dobra.

Usvajanje tog zakona pratila je afera s krivotvorenjem odluke u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika da iz registra nepokretnih kulturnih dobara izbriše zgrade nekadašnjeg Glavnog stožera i Ministarstva obrane, a protiv v.d. direktora Zavoda Gorana Vasića Tužilteljstvo za organizirani kriminal vodi postupak za zlouporabu službenog položaja i falsificiranje službene isprave kojom je Vlada Srbije donijela odluku omogućujući uvjete za gradnju.

Tužiteljstvo je u međuvremenu podiglo i optužni prijedlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, dovodeći ga u vezu s utjecajem na falsificiranje u Zavodu, a u jeku tih afera i sve glasnijih prosvjeda javnosti, Kushnerova tvrtka Affinity Partners rekla je za portal beogradskog N1 da se “u ovom trenutku povlači” iz planiranog projekta.

“Naša vizija projekta u Beogradu bila je da ponudimo elegantan i inspirativan dizajn koji odaje priznanje napretku Srbije. Ponosni smo na arhitekturu koju je naš tim osmislio. Budući da bi značajni projekti trebali ujedinjavati, a ne dijeliti, te iz poštovanja prema građanima Srbije i Gradu Beogradu, u ovom trenutku povlačimo našu prijavu i odustajemo od daljeg sudjelovanje (u projektu)”, rekao je za N1 glasnogovornik Kushnerova Affinity Partnersa.

Odluka dolazi nakon optužnog prijedloga protiv ključnih državnih dužnosnika koji su bili uključeni u ovaj projekt, ali i masovnog nezadovoljstva javnosti u Srbiji, praćenog masovnim prosvjedima.

Američki stručnjak za Balkan Edward Joseph u intervjuu za N1 rekao je da je pitanje projekta na mjestu bombardiranog Glavnog stožera pokrenuto i u američkom Kongresu.

"Članovi Kongresa su to spomenuli, a spomenuo sam i ja. U tom kontekstu postavljena su pitanja o tome kako je uopće došlo do ovog dogovora (Kushnera i srbijanski vlasti). Ja sam ih osobno postavio i to u kontekstu dileme da li će predsjednik Vučić uopće biti u stanju ispuniti te obveze, imajući u vidu široko protivljenje među građanima Srbije", naveo je on.

To uključuje, na primjer, Udruženje arhitekata, koje je uputilo detaljno pismo i objasnilo da kulturno nasljeđe seže mnogo dalje unazad od NATO bombardiranja, pokrenutog u ožujku 1999. da bi se okončani ratni sukobi na Kosovu, a poslije višemjesečne kampanje zračnih udara 19 članica NATO-a i sporazuma o prekidu sukoba, srpska vojska i policija u lipnju su se povukle s Kosova.

Edward Joseph je ukazao i da je projekt rudarenja litija kompanije Rio Tinto, rudnik Jadar, privremeno obustavljen.

"Dakle, vidimo da vlada predsjednika Vučića nije u stanju ispuniti svoje obveze, suočena s javnim prosvjedima. I naravno, to je odraz demokratskog aktivizma samih građana Srbije. To je zabrinutost i Kongres je toga bio svjestan i uzeo je to u obzir na saslušanju. Mislim da je to, manje-više, točno. Opet, to će biti dodatni dokaz da predsjednik Vučić ne može ispuniti svoje obaveze. I zato smo sada u veoma ključnom trenutku", dodao je Joseph.

On je podsjetio i na izjavu otpravnika poslova u Veleposlanstvu SAD-a u Beogradu, Alexandera Titola, citiravši ocjenu tog diplomata: "Srbija je na raskrsrižju".