projekt Generalštab

Trumpov zet povlači se iz luksuznog projekta u Beogradu

Piše Hina, 16. prosinca 2025. @ 13:08
Omogućena gradnja Trumpovu zetu - 3
Foto: DNEVNIK.hr
Trumpov zet Jared Kushner povlači se iz projekta u Beogradu.
  1. Željko Kerum
    Na splitskim Bilicama

    Željko Kerum završio u zatvoru, otkriveno zbog čega
  2. Škola u kojoj je tinejdžer ubio dječaka
    Panika u Rusiji

    VIDEO Tinejdžer krenuo u krvavi pohod po školi: Ubio dijete, drugo uzeo za taoca, a sve je snimao
  3. Jak vjetar srušio repliku Kipa slobode
    olujno nevrijeme

    VIDEO Dramatične scene: Vjetar srušio kip visok 35 metara
Ministarstvo zgroženo: Nulta tolerancija nakon uhićenja zdravstvenog djelatnika iz Osijeka
JEZIV SLUČAJ
Zlostavljanje djece i droga u bolnici na istoku Hrvatske: Ministarstvo i KBC hitno reagirali
Beograd čeka Moskvu: Ni mjesec dana nakon smrti nema informacija o slučaju Kutić
MISTERIOZNA SMRT
Djelatnik srpske državne tvrtke za proizvodnju, uvoz i izvoz oružja pronađen mrtav u Moskvi
Trumpov zet Jared Kushner povlači se iz projekta u Beogradu u jeku političke afere
projekt Generalštab
Trumpov zet povlači se iz luksuznog projekta u Beogradu
Pritvoren poljski student zbog sumnje u planiranje napada na božićni sajam
SPRIJEČENA TRAGEDIJA
Student planirao napad na božićni sajam u europskoj zemlji
Glasnogovornik HDZ-a: Dobili smo prijetnju o postavljenoj bombi, zgrada je evakuirana
gundulićeva ulica
Dojava o bombi u HDZ-u, evakuirana zgrada
Policijski specijalci spasili Solinjanina iz stana kojega je zapalio
PREVEZEN U BOLNICU
Drama u Dalmaciji: Specijalci spašavali muškarca iz požara, sam ga je zapalio
Željko Kerum završio u zatvoru
Na splitskim Bilicama
Željko Kerum završio u zatvoru, otkriveno zbog čega
Napad u školi u Rusiji: Jednog dječaka ubio, drugog držao kao taoca, snimao krvavi pir
Panika u Rusiji
VIDEO Tinejdžer krenuo u krvavi pohod po školi: Ubio dijete, drugo uzeo za taoca, a sve je snimao
VIDEO Dramatične snimke: Vjetar srušio kip visok 35 metara
olujno nevrijeme
VIDEO Dramatične scene: Vjetar srušio kip visok 35 metara
Uhićen zbog krijumčarenja najmanje 55 kilograma kokaina
AKCIJA USKOKA
Pala kriminalna skupina: Prevozili kokain u nektarinama
Turska tvrdi da je oborila nekontrolirani dron koji se približavao iz Crnog mora
DRAMA NA CRNOM MORU
Turska srušila dron: U stanju pripravnosti bili i NATO-ovi zrakoplovi
SAD poručio Ukrajini da se mora povući iz Donecka ako želi mir
sastanak u berlinu
Ovo se Ukrajincima neće svidjeti, SAD postavio uvjet Zelenskom: "Na ovo moraš pristati"
Anđa Marić otvorila dušu o svom sinu
''Osjećam se odgovornom...''
Javno i bolno priznanje Anđe Marić: ''Moj sin je ovisnik, alkoholičar...''
Preminula Rachael Carpani
obitelj moli za privatnost
Iznenada preminula glumica iz popularnih serija, tužnu vijest potvrdila je sestra
Demi Lovato u raskošnoj haljini pokazala svoju novu liniju
Nevjerojatna transformacija
Drastičan gubitak kilograma potpuno je promijenio ženu koju svi pamte po oblinama
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
Od hrane do ozbiljnih bolesti
Zašto urin smrdi na ribu ili amonijak i što to znači za vaše zdravlje?
Blagdanska jela koja vole vaš probavni sustav (da, postoje!)
Pokrovitelj Donat
Blagdanska jela koja vole vaš probavni sustav (da, postoje!)
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Zanimljivo
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
Zanimljivo rješenje
Ovo je balkanski radar! Urnebesni način prijevoza inspirirao odličnu foru
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
Zanimljivo
Pogledajte što žena radi u javnom bazenu: "Svijet je poludio!"
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
AI će odlučivati o životima?
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
Bila je domina, no sad je velika tech poduzetnica: Ova žena odlučila je doista stati na kraj osvetničkoj pornografiji
Primoralo ju osobno iskustvo
Procurile eksplicitne fotografije bivše domine, njezin potez nakon toga danas pomaže mnogima
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Transferi: Šahtar želi Šimuna Hrgovića iz Hajduka!
Bit će to lijepa odšteta
Na pomolu milijunski transfer Hajduka: Cijeli posao dogovaraju Darijo Srna i Andy Bara!
Susjedi otkrili: "Hrvatska želi prijateljsku utakmicu s nama prije Svjetskog prvenstva"
Bilo bi lijepo
Susjedi otkrili: "Hrvatska želi prijateljsku utakmicu s nama prije Svjetskog prvenstva"
Istra i Rijeka nastavit će utakmicu uz rijetko viđeno pravilo, moglo bi se dogoditi nešto nezamislivo
ZNA SE I KAD
Istra i Rijeka nastavit će utakmicu uz rijetko viđeno pravilo, moglo bi se dogoditi nešto nezamislivo
U dobru i zlu: Stjerala ga je u kut – hoće li joj reći istinu?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Stjerala ga je u kut – hoće li joj reći istinu?
MasterChef: Sirova janjetina za TOP 7! Otto baš i nije dobro započeo novi tjedan
NEUGODNO
Sirova janjetina za TOP 7! Otto baš i nije dobro započeo novi tjedan
MasterChef: Je li palenta bila dobar odabir za desert? Izgleda da je odgovor potvrdan!
ZANIMLJIVA KOMBINACIJA!
Je li palenta bila dobar odabir za desert? Izgleda da je odgovor potvrdan!
Bez "kemije", rafiniranog šećera i brašna: Zagrebačka adresa na koju se ide po zdrave kolače i grickalice za blagdane
Domaće i slasno
Bez "kemije", rafiniranog šećera i brašna: Zagrebačka adresa na koju se ide po zdrave kolače i grickalice za blagdane
Tjedni jelovnik brza jela od 15.12. do 21.12. 2025.
Tjedni jelovnik
Fino, brzo i bez puno kompliciranja: 7 jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za zimu
Skriveni zimski raj na 2 i pol sata od Zagreba koji turisti još uvijek nisu otkrili
Za vikend-izlet
Skriveni zimski raj na manje od dva sata od granice koji turisti još uvijek nisu otkrili
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
šaroliki iznosi
30 hrvatskih tvrtki upitali smo kolike božićnice isplaćuju. Neke daju i 13. plaću
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Rekordni pad investicija i maloprodaje — najveća ekonomija svijeta ulazi u opasnu zonu
znak za uzbunu
Rekordni pad investicija i maloprodaje — najveća ekonomija svijeta ulazi u opasnu zonu
Recept za limunčiće
Prefini
Ovog Božića svi rade limunčiće, evo provjereni recept
Sonja Jandroković u cipelama s leopardovim uzorkom
BAŠ SU EFEKTNE
Sonja Jandroković u cipelama koje najavljuju odvažan zimski trend
Recept za lješnjak gnijezda
Lješnjak gnijezda
Baš ih volimo, a vi? Ovo je jedan od najjednostavnijih recepata za blagdanske kolačiće
