Rusija pronašla neobičan način obrane od ukrajinskih dronova koji koriste umjetnu inteligenciju

Prilagodba na ukrajinskom bojištu koja bi prije ruske invazije na tu zemlju djelovala neobično sada se pojavljuje na ruskim vojnim kamionima, otkrivaju fotografije podijeljene na društvenim mrežama. Na logistička vozila nanose se novi, prugasti crno-bijeli uzorci kako bi se, prema svemu sudeći, smanjila njihova ranjivost na ukrajinske bespilotne letjelice koje se oslanjaju na prepoznavanje ciljeva uz pomoć umjetne inteligencije.

Fotografije objavljene posljednjih dana na društvenim mrežama prikazuju ruske kamione Ural i KAMAZ prekrivene kontrastnim uzorcima. Dosad su uočena dva dizajna: jedan koristi široke pruge nalik zebrinu uzorku, dok drugi sadrži vijugave oblike koji podsjećaju na lišće ili druge organske motive. Oznake prekrivaju gotovo sve vidljive vanjske površine vozila, uključujući i kotače.

Additional images now circulating from Ukrainian channels, the previously reported case of a Russian KamAZ truck painted in a distinctive “zebra” (dazzle) camouflage pattern can be further contextualized #DroneWars #KamAZtruck #Camouflage pic.twitter.com/Mg2g30Qfeo — Drone Wars (@Drone_Wars_) June 1, 2026

Nije posve jasno nanosi li se bijela boja preko crne podloge, preko pojedinih crnih dijelova ili izravno na standardnu tamnozelenu boju vozila. Moguće je i da se primjenjuju različite metode bojenja, piše portal The War Zone (TWZ).

Ideja iz pomorske povijesti

Koncept podsjeća na takozvanu zasljepljujuću kamuflažu, koju je 1917. godine za brodove britanske Kraljevske ratne mornarice osmislio umjetnik Norman Wilkinson. Ta se tehnika temeljila na geometrijskim uzorcima snažnog kontrasta koji su trebali narušiti vizualni dojam broda te njemačkim podmorničarima otežati procjenu udaljenosti, smjera kretanja, brzine i oblika plovila pri promatranju kroz periskop.

Suprotstavljanje AI očima

Za razliku od svojega povijesnog prethodnika, ruska inačica te kamuflaže nije prvenstveno namijenjena zavaravanju ljudskih promatrača. Umjesto toga, čini se da joj je cilj zbuniti elektrooptičke i infracrvene senzore povezane sa sustavima ciljanja koji koriste umjetnu inteligenciju.

Ukrajinske bespilotne letjelice sve češće primjenjuju tehnologije računalnog vida koje mogu prepoznavati, razvrstavati, pratiti i identificirati objekte. Takve mogućnosti pomažu operaterima ili, u pojedinim slučajevima, podržavaju autonomne funkcije. Alati umjetne inteligencije također pomažu letjelicama da se učinkovitije odupru elektroničkom ratovanju, djeluju u koordiniranim rojevima te smanje ovisnost o neprekidnoj ljudskoj kontroli preko radijske veze.

Ruski planeri vjerojatno se nadaju da će izmijenjen izgled vozila spriječiti algoritme da s dovoljnom sigurnošću prepoznaju kamione kao valjane ciljeve, piše TWZ. Ako razina pouzdanosti prepoznavanja padne ispod potrebnoga praga, napad možda neće biti izveden.

Neprestana prilagodba

I dalje ostaje otvoreno pitanje koliko je taj ruski pristup doista učinkovit. Uzorci su vrlo uočljivi ljudskim promatračima te bi mogli postati prepoznatljiv znak ako ukrajinski sustavi umjetne inteligencije budu posebno obučeni za njihovo otkrivanje. Modeli umjetne inteligencije mogu se također vrlo brzo nadograđivati uporabom podataka iz simulacija i stvarnih borbenih djelovanja.

Unatoč tome, oslikani kamioni predstavljaju još jedan improvizirani odgovor na rastuću prijetnju udarnih bespilotnih letjelica. Nastavljaju niz zaštitnih mjera koje su Rusi dosad uveli, među kojima su oklopi od trupaca, zaštitni kavezi, takozvani tenkovi kornjače, mreže i postavljanje šiljaka na oklop.

Bez obzira na njihovu stvarnu učinkovitost, ruska vojna vozila s novom kamuflažnom bojom pokazuju kako bespilotne letjelice potpomognute umjetnom inteligencijom i dalje predstavljaju jedan od glavnih pokretača inovacija na suvremenom bojištu.