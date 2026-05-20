Krizni tim stigao u školu koju je pohađao ubijeni tinejdžer, najavljeno okupljanje: "Djecu trebamo zaštititi"

Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg mladića u Drnišu, idućih mjesec dana bit će iza rešetaka.

Priznao je djelo, a tijekom ispitivanja aktivno se branio. Za Aleksića je zatražen istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, ponavljanja kaznenog djela i ometanja postupka.

Osim za teško ubojstvo, koje je počinio oružjem koje je sam izradio, terete ga i za njegovo nezakonito posjedovanje.

Mirni prosvjed u Drnišu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

U 19 sati u Drnišu bi se trebalo održati mirno okupljanje u kojem građani traže odgovornost sustava i promjene.

U školu, koju je ubijeni mladić pohađao, stigao je krizni tim za psihološku pomoć učenicima i profesorima, ali i roditeljima.

Mirni prosvjed u Drnišu - 2 Foto: DNEVNIK.hr



"To smo rekli učenicima, tko god misli da njegova majka, otac, brat, sestra treba doći u školu na razgovor neka ih potaknu da dođu individualno razgovarati, a sutra nam je zapravo roditeljski sastanak. Ljudi se dobro poznaju, jedan drugome su podrška. Učenici ovog maturalnog razreda u koji je išao Luka, ali i ostali - druže se, razgovaraju puno, pa čak se i prisjećaju što je jako važno onih pozitivnih trenutaka", poručila je dr.sc. Ivana Pavić Šimetin, koordinatorica kriznih timova u školama.

Mirni prosvjed u Drnišu - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Mislim da su njihovi osjećaji najbitniji, tu nismo bitni mi - tu su bitna djeca i djecu trebamo zaštititi", poručio je ravnatelj srednje škole Hrvoje Pekas.

Reagirao je i ministar pravosuđa Damir Habijan. Utvrde li se nakon inspekcijskog nadzora propusti, kaže, inicirat će stegovni postupak pred Državnim sudbenim vijećem i Državnoodvjetničkim vijećem. Prozvao je predstavnike sudbene vlasti za nedostatak komunikacije s javnosti, a poručio je i kako treba razmisliti o uvođenju kazne doživotnog zatvora.

Damir Habijan Foto: DNEVNIK.hr

"Predstavnici sudbene vlasti rijetko izlaze pred javnost i to je problem. Zato sam rekao da treba oformiti glasnogovornike sudova da jasno komuniciraju i daju odgovore, a ne da ministar pravosuđa ili netko drugi mora davati odgovore za koje mora paziti što govori jer postoji trodioba vlasti. Očekujemo da počnu jasno komunicirati, ali i da postanu odgovorni. Oni jesu samostalni i neovisni, ali što to znači? To je onda ograničena neodgovornost. Ne mislim više odgovarati za tuđe propuste. Mogu odgovarati za loš zakon, za to što nemaju uvjete i kadrovsku infrastrukturu, ali ne mogu odgovarati za nečiji nerad", rekao je Habijan.

O cijelom slučaju koji je potresao Hrvatsku, oglasila se i udruga sudaca s prijedlozima što treba promijeniti. Javio se i sud u Šibeniku. Oni su još u utorak za Dnevnik Nove TV objasnili zašto Aleksićev slučaj nije označen kao hitan.