Trump otkrio u kojoj su fazi pregovori s Iranom

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da su pregovori s Iranom u završnoj fazi, ali je upozorio na nove napade ako Iran ne pristane na dogovor.

Trump je ovog tjedna rekao da je bio blizu izdavanja naredbe o novim napadima, ali je odustao kako bi dao više vremena pregovorima.

"U završnoj smo fazi s Iranom. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Ili ćemo imati dogovor ili ćemo učiniti neke stvari koje su malo neugodne, ali nadajmo se da se to neće dogoditi", rekao je Trump novinarima u srijedu.

"Dat ćemo ovome još jednu priliku. Ne žuri mi se", rekao je Trump.

"Idealno bi bilo da vidim malo poginulih, a ne mnogo. Možemo to izvesti na oba načina."

Istovremeno, Teheran je optužio Trumpa da planira ponovno pokretanje rata i zaprijetio da će uzvratiti napadima izvan Bliskog istoka.

"Ako se agresija na Iran ponovi, obećani regionalni rat ovog će se puta proširiti izvan regije", priopćila je Revolucionarna garda.

Predsjednik parlamenta Mohamad Baker Kalibaf, glavni iranski pregovarač, rekao je u audio poruci objavljenoj na društvenim mrežama da "očiti i skriveni potezi neprijatelja" pokazuju da Amerikanci pripremaju nove napade.