Pošta objavila upozorenje: Kucaju na vrata i traže novac

Hrvatska pošta izvijestila je da su na području šireg centra Zagreba zabilježeni slučajevi u kojima se nepoznate osobe lažno predstavljaju kao poštari. Oni na adrese korisnika dolaze s pošiljkama koje korisnici nisu naručili te ih traže da plate naknadu za pouzeće prilikom uručenja.

"Pozivamo korisnike koji su naručili ili očekuju pošiljke s naplatom pouzeća da obrate pažnju na detalje kako bi se zaštitili od potencijalne prijevare: poštar Hrvatske pošte prepoznatljiv je po službenoj uniformi na kojoj se nalazi službeni logo kompanije, poštaru na dostavi korisnici mogu platiti iznos beskontaktno ili gotovinom, a primatelj pošiljke mora se digitalno potpisati u aplikaciji na uređaju koji poštar nosi sa sobom na dostavi", pojasnili su iz Pošte.

"Za dodatni oprez, upozoravamo kako se na pošiljkama prevaranata ne nalazi službena adresnica. Umjesto nje prevaranti koriste obrazac koji je dostupan u poštanskim uredima, ali ne služi kao adresnica, već se ispunjava prilikom predaje pošiljke. Uz ovo priopćenje je priložena fotografija navedenog obrasca koji prevarantima služi kao lažna adresnica", dodali su.

Iz Hrvatske pošte također napominju da je ključno da građani koji ne očekuju pošiljku obavezno s ukućanima trebaju provjeriti očekuju li pošiljku i od koga.

"Ako očekuju pošiljku, tada je potrebno provjeriti odgovara li iznos pouzeća onom iznosu koji je web-trgovac na svojim stranicama označio kao vrijednost robe prilikom kupovine. Korisnicima savjetujemo da se jave policiji i kontakt centru Hrvatske pošte ako su bili žrtva prijevare ili pokušaja prijevare", zaključili su iz Pošte.