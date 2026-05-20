Župan na sudu zbog mita i zlouporabe položaja: "Ja i dalje mislim da nema elemenata kaznenog djela"

Međimurski župan Matija Posavec u srijedu je, iznoseći obranu na zagrebačkom Županijskom sudu, odbacio Uskokove optužbe za zloporabu ovlasti i primanje mita kako bi njegov suoptuženik Josip Kobal bio ponovno imenovan za člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste.

"Prošlo je skoro pet godina od mog uhićenja, no ja i dalje mislim da nema elemenata kaznenog djela u ovome za što me se tereti", rekao je Posavec u svoju obranu. Dodao je da odluku o sastavu upravnog vijeća nije donosio on već predstavničko tijelo te da je Kobal bio član vijeća prije nego što ja on postao.

Za navodno mito je rekao da nije bilo namijenjeno njemu te da je novac bio za stranku, kao i da ga nitko od 14 saslušanih svjedoka nije teretio, dok su jedini dokaz protiv njega snimke tajno snimljenih razgovora.

"Po meni, ti razgovori nisu dokaz ičega. Kada ste župan, mnogi vam prilaze i nešto vas pitaju. Kažete im, riješit ćemo i ništa ne napravite jer je to zapravo odvraćanje", nadodao je.

Posavec je naglasio i da nikada u svojoj karijeri nije ni na koga utjecao te da je svima govorio da se jave na javne natječaje. "Nisam za nikoga urgirao", prisnažio je.

Uskok tereti Posavca da je od Kobala primio 10.000 kuna mita te da je, koristeći autoritet župana, od međimurskog pročelnika Milorada Novkovića zatražio da u županijskom Odsjeku za imovinsko-pravne poslove zaposli nećakinju svoje poznanice, na radnom mjestu koje bi bilo adekvatno njenoj stručnoj spremi, iako nije bilo sistematizirano nijedno takvo radno mjesto.

Tužiteljstvo tvrdi da je Novković na županov zahtjev izmijenio pravilnik o sistematizaciji te raspisao javni natječaj kako bi najbolji rezultat ostvarila nećakinja Posavčeve poznanice koja je i dobila taj posao.

Posavca terete i da je pomogao pri zapošljavanju još jedne osobe u županijskom Upravnom odjelu za opću upravu, iako po broju bodova na testiranju nije zadovoljila ni ostvarila pravo izlaska na intervju.

U rujnu 2021. Posavec je priznao krivnju te podnio ostavku na mjesto župana, no potom je pobijedio na izvanrednim izborima i ponovno se vratio na tu dužnost.