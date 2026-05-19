DORH se oglasio o ubojstvu u Drnišu: "Bez ikakva povoda odmah je ispalio hitac..."

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku nakon ispitivanja Kristijana Aleksića donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv njega zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

"Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 50-godišnjak 16. svibnja 2026. oko 23 sata u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života dostavljača hrane iz ugostiteljskog objekta iz kojeg je već naručivao hranu, po dolasku 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji mu je dostavio hranu, bez ikakva povoda, odmah ispalio u oštećenika hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio, uslijed čega je oštećenik zadobio ozljede od kojih je na mjestu događaja preminuo", priopćio je DORH.

Nakon ispitivanja šibensko tužiteljstvo predložilo je određivanje istražnog zatvora za Aleksića zbog opasnosti od bijega i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela. Kao razlog navodi se i težina kaznenog djela za koje je predviđena kazna dugotrajnog zatvora.