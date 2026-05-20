Šibenski sud o optužnici protiv Aleksića: "Morali smo rješavati starije slučajeve"

Općinski sud u Šibeniku oglasio se nakon prozivki koje su uslijedile nakon ubojstva 19-godišnjaka Luke Milovca u Drnišu.

Naime, da je Kristijan Aleksić bio opasan na slobodi moglo se iščitati i iz popisa evidentiranih kaznenih i prekršajnih djela.

Tešku krađu provaljivanjem počinio je dok se još nije ni znalo da je tri godine prije toga počinio teško ubojstvo. Dok je služio kaznu u Lepoglavi osuđen je i za nanošenje teške tjelesne ozljede zatvoreniku, a nakon izlaska na slobodu prijavljen je za prijetnje članu obitelji, potem i prekršajno za nasilje nad članom obitelji te prije nepune tri godine za izradu i posjedovanje ilegalnog oružja.

Osim toga protiv Kristijana Aleksića na šibenskom je sudu još 2023. godine bila podignuta optužnica zbog nezakonitog posjedovanja oružja, ali proces protiv njega nije ni počeo.

Za Dnevnik Nove u utorak je izjavu dala sutkinja Ana-Marija Paić Baković, glasnogovornica Općinskog suda u Šibeniku

"Činjenica da je predložena bezuvjetna kazna zatvora od jedne godine ne čini predmet hitnim, da je bio predložen istražni zatvor predmet bi bio označen kao hitan, dobio bi crvene korice laički rečeno po izgledu bi se razlikovao od drugih predmeta i uredujući sudac bi ga morao prvenstveno staviti u rad sukladno članku sudskog poslovnika.

Glasnogovornica je još jučer za Dnevnik Nove TV objasnila i da sutkinja koja je dobila taj predmet ima već u radu više od 300 predmeta, a dvije trećine su stariji predmeti ili prioritetniji.

"Bez obzira na to što je on ranije bio kazneno osuđen njegova ranija kaznena osuđivanost ne dovodi do toga da se taj predmet prvenstveno uzima u rad prije svih ostalih predmeta pogotovo što je za ovo kazneno djelo propisana kazna zatvora do tri godine”.

Danas su pak sa Općinskog suda u Šibeniku poslali priopćenje kojeg prenosimo u cijelosti:

"Suci, službenici i namještenici Općinskog suda u Šibeniku izražavaju duboko žaljenje zbog tragičnog događaja u kojem je izgubljen mladi život. Odgovarajući na brojne medijske upite, a radi informiranja javnosti Općinski sud u Šibeniku navodi kako slijedi:

Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku podiglo je pred ovim sudom optužnicu poslovni broj KO-DO-291/2023 od 27. rujna 2023. protiv optuženika Kristijana Aleksića zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, opisano i kažnjivo po članku 331. stavak 1. Kaznenog zakona s prijedlogom da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Predmetna optužnica je potvrđena rješenjem optužnog vijeća ovog suda broj Kov-209/2023 od 21. studenoga 2023.

U 2023. godini kada je predmetna optužnica zaprimljena, na Kaznenom odjelu ovog suda bilo je 4 suca rješavatelja, te je na dan 31. prosinca 2023. bilo ukupno 1213 neriješenih kaznenih predmeta na računajući predmete optužnih i izvanraspravnih vijeća kojih je bilo nekoliko stotina. Postupak u najstarijem neriješenom kaznenom predmetu započeo je 2011. godine.

Također, od ukupnog broja neriješenih kaznenih predmeta nekoliko stotina je onih u kojima je postupak započeo 2019., 2020., 2021. i 2022. godine i u kojima prijeti nastup zastare.

Tijekom 2024. godine od 4 suca rješavatelja jedan je zbog teške bolesti bio na dugotrajnom bolovanju radi čega su na Kaznenom odjelu aktivno radila svega 3 suca rješavatelja kojima su se, uz već postojeće spise, dodjeljivali novi među kojima istražnozatvorski i drugi spisi u kojima je po zakonu bez odgode bilo nužno poduzimati radnje.

Stupanjem na dužnost novoimenovane sutkinje dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića.

Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122. i 123. Sudskog poslovnika koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, to su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja. Ovo priopćenje se podnosi da točno i argumentirano obavijestimo javnost o opterećenosti sudaca, kao i njihovoj odgovornosti u svakom pojedinom predmetu."