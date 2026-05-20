Magyar želi oživjeti važan europski savez: U planovima spomenuo i Hrvatsku

Mađarski premijer Peter Magyar izjavio je u srijedu da Mađarska želi oživjeti, a razmatra i proširiti Višegradsku četvorku (V4) kao važan faktor u diplomaciji Europske unije. Višegradsku četvorku trenutačno čine Mađarska, Poljska, Slovačka i Češka.

Iako je skupina prvotno zamišljena kao blok koji će promicati interese srednje Europe u Europskoj uniji, posljednjih je godina izgubila diplomatsku težinu zbog oštrih unutarnjih podjela. Najizraženije su bile one između Magyarova prokremaljskog prethodnika Viktora Orbána i poljskog antiruski i proeuropski orijentiranog premijera Donalda Tuska.

Magyar je pobijedio Orbána na izborima u travnju, a kao odredište svojeg prvog međunarodnog putovanja u ulozi premijera odabrao je upravo Varšavu, s ciljem obnove regionalnih saveza.

"Višegradska skupina može ponovno dobiti svoju vitalnost i utjecaj unutar Europske unije", rekao je Magyar na zajedničkoj konferenciji za novinare u poljskoj prijestolnici. "Osobno sam spreman na to da ovu suradnju proširimo i na druge zemlje".

Mađarski premijer dodao je da bi prošireni format mogao uključivati "nordijske zemlje, možda Austriju, Hrvatsku, Sloveniju, Rumunjsku" ili zemlje zapadnog Balkana koje nisu dio Europske unije.

Magyar je također rekao da bi Mađarska, kao trenutačna predsjedateljica Višegradske skupine, mogla pokušati organizirati summit u Budimpešti prije kraja lipnja.

Oglasio se Tusk

"Bit će mi više nego drago", rekao je Tusk. "Čekao sam mnogo, mnogo godina na ovaj trenutak, da ponovno sjednem za isti stol s Mađarom, Slovakom i Čehom kako bismo razgovarali o tome što možemo učiniti zajedno za naše narode i za Europu".

Tusk je također naglasio važnost obnove bilateralnih odnosa. "Mađarska i Poljska djelovat će kao jedna šaka, bilo u Bruxellesu, bilo u geopolitičkim pitanjima i u promicanju naših različitih zajedničkih interesa, jer imamo gotovo isključivo zajedničke interese", rekao je, javlja Politico.

Poljski čelnik ponudio je Mađarskoj i pomoć u smanjenju ovisnosti o pojedinačnim dobavljačima energije, rekavši da je Poljska brzo prešla s velike ovisnosti o ruskom plinu i nafti.