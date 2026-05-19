Avion koji je izletio s piste u Splitu zaintrigrao je i stručnjake izvan Hrvatske: "Piloti su bili u šoku"

Airbus Croatia Airlinesa koji izlijeće s piste zaintrigrao je i stručnjake izvan Hrvatske.

"Razgovor s posadom je odrađen u nekoj mjeri, ali još će toga trebati. Gledajte to je bila situacija gdje su piloti isto naravno bili u šoku nakon toga", poručio je Danko Petrin, glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća.



Croatia Airlines trenutačno raspolaže s osam zrakoplova Airbus A220. U istragu će biti uključen i predstavnik proizvođača.

"To je Airbus i vrlo vjerovatno i predstavnik motora. Uz pomoć njih ćemo onda znati i te detalje", rekao je Petrin i dodao da se trenutno ne može govoriti je li riječ o tehničkoj grešci, ali se ne isključuje niti jedna mogućnost.

I u ovoj istrazi sudjelovat će međunarodne agencije, koje pružaju stručnu i logističku pomoć, kako u ljudima tako i u opremi.

Devedeset posto slučajeva avionskih nesreća u Hrvatskoj odnosi se na opće zrakoplovstvo, većinom su to privatni zrakoplovi ili klupski, najčešće stranih državljana.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Paule Klaić Saulačić: