Ministar poslao upozorenje zbog pojave opasne bolesti: "Nema sumnje da je situacija ozbiljna"

Australija se suočava s vjerojatno najvećim izbijanjem difterije u zadnjih nekoliko desetljeća, upozorio je ministar zdravstva te zemlje Mark Butler. Dodao je da gotovo svi slučajevi potencijalno smrtonosne infekcije, koja može uzrokovati ožiljke i bolesti dišnog sustava, zahvaćaju australske domoroce.

Zaraze su koncentrirane u australskom Sjevernom teritoriju, ali se šire na nova područja, upozorio je Butler. Iako cjepivo protiv difterije postoji, odraslima su potrebne ponovne doze za nastavak imuniteta.

Ministar je rekao da je australska vlada pojačala aktivnosti cijepljenja i radi na dostavi više cjepiva u zahvaćeno područje, izvijestio je Sky News.

Iako postoje izvješća o smrtnom slučaju povezanom s bolešću, Butler je rekao da ga vlada Sjevernog teritorija još uvijek istražuje, ali da nema sumnje da je situacija ozbiljna.

Najnoviji podaci Nacionalnog sustava nadzora prijavljenih bolesti pokazuju da je ove godine zabilježeno stotine slučajeva: 133 u Sjevernom teritoriju i 82 u Zapadnoj Australiji.

Australcima se sada savjetuje da razmotre cijepljenje ako putuju u područja s višim rizikom, a u posljednjih pet godina nisu cijepljeni protiv difterije.

Broj slučajeva difterije u Australiji znatno je pao od uvođenja školskog programa cijepljenja 1932. godine, kada je prijavljeno više od 14.000 slučajeva.

Prema podacima Australskog instituta za zdravlje i dobrobit, od 2000. godine više od 90 posto australske djece cijepljeno je protiv te bolesti, a 2023. godine cijepljeno je 94 posto petogodišnjaka.