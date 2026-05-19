Monstrumu iz Drniša određen istražni zatvor: Priznao je krivnju, nije pokazao kajanje

Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za teško ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu određen je istražni zatvor.

Terete ga za kaznena djela teškog ubojstva te nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Vršiteljica dužnosti županijskog državnog odvjetnika Maja Dogan izjavila je nakon ispitivanja da se Aleksić aktivno branio i odgovarao na pitanja.

24sata neslužbeno doznaju da je priznao krivnju i nije pokazao kajanje.

"Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 50-godišnjak 16. svibnja 2026. oko 23,00 sata, u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života dostavljača hrane iz ugostiteljskog objekta iz kojeg je već naručivao hranu, po dolasku 19-godišnjeg hrvatskog državljanina (2007.) koji mu je dostavio hranu, bez ikakvog povoda, odmah ispalio u oštećenika hitac iz vatrenog oružja kojeg je sam izradio, uslijed čega je oštećenik zadobio ozljede od kojih je na mjestu događaja preminuo", objavio je ranije DORH.

Istražni zatvor zatražen je zbog opasnosti od bijega i mogućnosti ponavljanja kaznenog djela, ali i zbog posebno teških okolnosti počinjenja kaznenog djela za koje je predviđena kazna dugotrajnog zatvora.