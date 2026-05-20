Venturijev efekt - nova teorija o stradavanju Talijana na Maldivima: "Nakon usisavanja mogle su se dogoditi dvije stvari..."

Nakon što su izvučena tijela svih petero Talijana koji su stradali na Maldivima dok su ronili u podvodnim špiljama, maldivske vlasti pokrenule su istragu o tome kako je došlo do te nesreće.

Talijani su poginuli prošlog četvrtka dok su istraživali špilje na dubini od 50 do 60 metara u vodama atola Vaavua. Svi su bili iskusni ronioci, a predvodila ih je Monica Montefalcone, profesorica morske biologije na Sveučilištu u Genovi. U grupi su bili još njezina 20-godišnja kći Giorgia Sommacal, asistentica na Sveučilištu u Genovi Mauriel Oddenino, mladi znanstvenik na istom Sveučilištu Federico Gualtieri te instruktor ronjenja Gianluca Benedetti.

Službena je istraga usmjerena na nekoliko mogućih uzroka. Utvrđuje se jesu li ronioci zaronili znatno dublje nego što je bilo predviđeno planom.

Pročitajte i ovo "nisu bili na popisu" Zaronili su u "špilju morskih pasa" i nestali: Cure novi mučni detalji tragedije talijanskih ronilaca na Maldivima

Prvo objašnjenje nesreće upućuje na tehničke i fiziološke opasnosti ronjenja na velikim dubinama bez adekvatne opreme, piše Reuters. Maldivski ronilački veteran Shafraz Naeem, ujedno i savjetnik tamošnjih obrambenih i policijskih snaga, istaknuo je da se ulaz u špilju nalazi na dubini od 55 metara. Na toj dubini svjetlo dopire samo do prve komore, nakon čega nastupa potpuni mrak. Naeem navodi da je na tim dubinama iznimno opasno roniti s običnim komprimiranim zrakom, koji je namijenjen rekreacijskim zaronima do 30 metara. Prema njegovim riječima, na 55 metara dubine s običnim zrakom teoretski započinje trovanje kisikom. Zbog visokog tlaka svaki udah unosi preveliku količinu kisika u krvotok, što prekomjerno stimulira središnji živčani sustav, uzrokuje oštećenja tkiva i dovodi do gubitka svijesti. Za takve je dubine nužno proći naprednu obuku i koristiti specijalizirane mješavine s helijem (trimix).

Je li za nesreću kriv Venturijev efekt?

Talijanska agencija Adnokronos razgovarala je s Alfonsom Bologninijem, predsjednikom Talijanskoga društva za podvodnu i hiperbaričnu medicinu, koji je odbacio mogućnost da su ronioci stradali zbog neiskustva ili trovanja kisikom. Primjerice, stradala profesorica Montefalcone imala je iza sebe više od 5000 zarona i sve potrebne certifikate, a u zaron je vodila i kćer, što upućuje na maksimalan oprez.

Prema Bologninijevoj teoriji, ronioci su bili na kraju zarona na koraljnom grebenu, a špilje im nisu bile cilj, već su samo htjeli vizualno pregledati ulaz s vanjske strane. Međutim, špiljski sustav na toj dubini ima specifičnu konfiguraciju s odvojenim ulazom i izlazom. Zbog suženja prostora kroz koji prolazi morska struja, na oko 50 metara dubine stvara se takozvani Venturijev efekt, koji uzrokuje naglo ubrzanje vode i snažno usisavanje. Bolognini smatra da je struja iznenada uvukla ronioce u unutrašnjost. U potpunom mraku mlataranje perajama podiglo je sediment s dna i vidljivost svelo na nulu. To je dovelo do dezorijentacije, panike i bjesomučne potrage za izlazom, pri čemu su ronioci ostali bez zraka.

"Nakon usisavanja mogle su se dogoditi dvije stvari: ili su svi bili usisani ili je jedan bio usisan, a ostali su ga pokušali spasiti", ocijenio je talijanski stručnjak.

Tu teoriju podupire i podatak da stručnjaci organizacije DAN Europe u početku u špilju nisu mogli uvesti ni podvodnog robota na daljinsko upravljanje (ROV) upravo zbog siline morskih struja na samom ulazu.

Pročitajte i ovo koban zaron Pronađena tijela četvero Talijana stradalih na Maldivima

Montefalconein suprug Carlo Sommacal rekao je u intervjuima za talijanske medije da njegova supruga nikada ne bi dovela svoju kćer ili druge u opasnost. Opisao ju je kao "jednu od najboljih ronilaca na svijetu" koja je izvela oko 5000 zarona te je bila "uvijek savjesna" i "nikada nepromišljena".

Peteročlana talijanska skupina stigla je na Maldive kako bi proučavala stanje morskog okoliša i utjecaj klimatskih promjena na tropsku bioraznolikost. Na čelu tima nalazila se 51-godišnja Monica Montefalcone. Prema službenom priopćenju Sveučilišta u Genovi, samo kobno ronjenje na lokalitetu Devana Kandu nije bilo dio službenog plana, već je poduzeto u privatnom aranžmanu.

Vlasti nisu bile obaviještene o ronjenju u špiljama

Ured maldivskog predsjednika potvrdio je da je skupina imala potrebnu vladinu dozvolu za istraživanje mekih koralja na toj lokaciji. Glavni glasnogovornik ureda, Mohamed Hussain Shareef, naglasio je da vlasti nisu bile obaviještene da će skupina izvoditi tehnički zahtjevno i rizično ronjenje u špiljama.

Voditelj broda MV Duke of York, s kojeg su ronioci krenuli, izjavio je da je plovilo imalo dozvolu za rekreacijska ronjenja do 30 metara te da su ronioci po dolasku bili upoznati s tim zakonskim ograničenjem. Zbog kršenja propisa i neposjedovanja dozvole za ronilačke ekspedicije maldivske su vlasti privremeno obustavile rad tog broda.

Skupina je u špiljski sustav ušla 14. svibnja. Nakon što se ronioci nisu vratili, pokrenuta je spasilačka operacija. Prvo tijelo, ono instruktora Gianluce Benedettija, locirano je i izvučeno 15. svibnja s dubine od 60 metara. Preostala tijela izvučena su 18. i 19. svibnja uz pomoć specijaliziranog tima iz Finske. Vlasti su rekle da će sva tijela biti repatrirana u Italiju.

Tijekom potrage u subotu, 16. svibnja, od posljedica dekompresijske bolesti preminuo je i jedan ronilac Maldivskih nacionalnih obrambenih snaga.