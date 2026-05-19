Mateša se oglasio o istrazi: "Supruga mi je na rubu živčanog sloma. Hvala Bogu, nisam toliko siromašan..."

Zlatko Mateša se oglasio nakon što je Dnevnik Nove TV ekskluzivno objavio da su on i supruga na udaru istražitelja.

Sumnja se na počinjenje kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata.

"Koliko sam ja upoznat, od barem desetak ljudi u Hrvatskom olimpijskom odboru traženi su "materijali" o službenim putovanjima i troškovima, a sve ono što se odnosi na moja putovanja još uvijek stoji u našim prostorijama. Moji "papiri" nikuda nisu otišli i ne znam o kakvim se to izvidima radi. Sve je tamo, ali nitko nije došao "pročešljati" moje "materijale". Znam samo da je moja supruga na rubu živčanog sloma. Hvala Bogu, nisam toliko siromašan da bih novac HOO-a morao koristiti za obiteljska ili neka druga putovanja. To je sve što mogu reći po tom pitanju", rekao je Mateša za Sportske novosti.