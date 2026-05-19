Hajdaš Dončić o izvidima protiv Mateše: "Ne iznenađuje me, znam puno priča..."

SDP i Možemo! u srijedu kreću na turneju po Hrvatskoj. Iduća dva mjeseca bit će u antiinflacijskoj kampanji.



Gost Dnevnika Nove TV bio je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je o svemu razgovarao s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandarom Knezović.

Komentirao izvide

Komentirajući informaciju da su pokrenuti izvidi protiv čelnika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše i njegove supruge Blanke, koju je ekskluzivno doznao Dnevnik Nove TV, Hajdaš Dončić rekao je da ga to ne iznenađuje.

"Ne iznenađuje me jer znam puno priča, znam osobno puno ljudi koji su se žalili na Olimpijski odbor - sami plaćali i putovanje, i dnevnice, karte za djecu koja nikad nisu uspjela ući u neki savez jer nisu imali dovoljno novca. A čovjek koji je 24 godine, koliko se sjećam, bio predsjednik istog tog krovnog saveza - nije moguće da nije znao što se događa. Apsurdno je i nakaradno da su neki sportski savezi, kao što je Šahovski savez, kao što je Savez za obaranje ruke - za koji nisam znao ni da postoji, da se malo našalim - zapravo također bili leglo izvlačenja novaca, a o Skijaškom savezu da ne govorim", rekao je.

Smatra da je problem širi od pojedinačnog slučaja.

"Ovo je problem sustava", rekao je Hajdaš Dončić te dodao da bi novac javnih tvrtki trebao ići u jedan središnji fond iz kojeg bi se potom dijelio, prije svega, talentiranoj djeci.

"Dakle, moramo promijeniti cijeli sustav u Hrvatskoj. Ovaj sustav, ni politički, ni ekonomski, ni sportski nije dobar. Sustav u Hrvatskoj treba mijenjati od temelja", poručio je.

O ubojstvu mladića

Obitelji i prijateljima ubijenog 19-godišnjaka iz Drniša izrazio je sućut, a zatim poručio da je država zakazala.

Na pitanje bi li podržao prijedloge o strožim kaznama, rekao je da SDP priprema svoj model promjena u pravosuđu.

"Treba mijenjati zakon, a SDP ozbiljno radi na tome sa profesoricom Zlatom Đurđević i mi ćemo kroz nekih mjesec dana, ali ne na populistički način, zapravo dosta radikalno, predstaviti naš model", rekao je.

Dodao je da bi u slučaju poput ovoga išao na povećanje kazne prema doživotnoj, ali i naglasio da nije problem samo visina kazni nego i sporo sudstvo.

"Jedna od naših glavnih reformi, osim zdravstvenog sustava, bit će i reforma pravosudnog sustava - da stvorimo protočan i pravedan pravosudni sustav. I Hrvati i hrvatske obitelji imat će povjerenje u državu. Nije normalno da se neki slučajevi po 5, 10, 15 godina kisele u sudovima, osobito protiv HDZ-ovaca. Ja želim da građanin, imao on sto eura u džepu ili tisuću eura, da država prema njemu ima isti odnos. To je ključno i to mi je bitno", poručio je.

Turneja po Hrvatskoj

Hajdaš Dončić osvrnuo se i na SDP-ovu turneju protiv inflacije, u sklopu koje će razgovarati s građanima. Rekao je da se ne boji kritika ni prijedloga.

"Ja se stvarno ne bojim građana, ja se vozim tramvajem i normalno šećem, dakle ne bojim se ni kritika, ni komentara, ni prijedloga. Takav jesam i takav ću ostati", rekao je.

Građani će, najavio je, moći iznositi komentare i sugestije, a SDP će ih koristiti i u pripremi budućih prijedloga.

"Ja očekujem pozitivne komentare, očekujem i negativne, ali bitno je da smo na terenu, da pričamo s ljudima i da nudimo naša rješenja", rekao je.

Na pitanje kako bi obuzdao inflaciju, odgovorio je da je potrebna promjena ekonomskog modela.

"Dakle, razvoj i porez na ekstraprofit - što je bitno zbog redistribucije određenog dohotka, i ulaganje u energetiku kućanstava te ulaganje u javni promet", rekao je Hajdaš Dončić. Dodao je da se to ne može riješiti u nekoliko mjeseci, već u roku od godinu dana.

"S jedne strane borite se protiv inflacije, a s druge strane vaš partner u gradu ima najveći porez na dohodak", ustvrdila je Tandara Knezović, na što je Hajdaš Dončić odgovorio da Zagreb ima i najjeftinije usluge, od vrtića do komunalnih usluga, te da se zalaže za progresivni porez. "Oni koji imaju više - plaćat će više. Takav je porez na ekstraprofit. Oni koji imaju više moraju platiti više za društvo", poručio je.

Aktivan na TikToku

Komentirao je i svoje objave na TikToku, među njima i onu u skijaškoj jakni u jeku afere u Skijaškom savezu. Rekao je da je TikTok kanal kojim se obraća drukčijoj publici.

"TikTok je jedan kanal koji služi većini ljudi da vide da su ljudi normalni. Dakle, ja najnormalnije idem i na košarkaške utakmice i najnormalnije podržavam svog prijatelja Sašu Tršinskog u njegovoj jakni, kojeg je Pavlek zezao i kojem je dijete izbacio iz Skijaškog saveza", rekao je.

Na pitanje je li odabrao čudan trenutak za takvu objavu, odgovorio je: "Ne, apsolutno ne."

Dodao je da različiti komunikacijski kanali imaju različitu publiku i da od toga neće odustati.

"Svaki kanal, vjerujte mi, ima svoju publiku. I od toga neću odustati. Nije me sram toga, to mi je OK", rekao je Hajdaš Dončić. Upitan smatra li da je to neozbiljno, zaključio je da je i previše ozbiljan.