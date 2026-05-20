Bivši policajac završio u zatvoru zbog objave o Charlieju Kirku, podnio je tužbu: Isplatit će mu stotine tisuća dolara

Dužnosnici američkog Tennesseeja platit će 835.000 dolara kako bi nagodbom okončali tužbu koju je podnio muškarac koji je više od mjesec dana bio u zatvoru zbog objave na Facebooku o ubojstvu konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.

Larry Bushart (61), inače umirovljeni policajac, proveo je 37 dana iza rešetaka prije nego što su vlasti u listopadu odbacile optužbu za teško kazneno djelo.

Tijekom boravka u zatvoru Bushart je izgubio posao koji je radio nakon umirovljenja te je propustio godišnjicu braka i rođenje unuke, navodi se u saveznoj tužbi koju je Bushart u prosincu podnio protiv okruga Perry, njegova šerifa i istražitelja koji je ishodio nalog za uhićenje.

"Zadovoljan sam što su moja prava zajamčena Prvim amandmanom potvrđena", rekao je Bushart u izjavi kojom je u srijedu objavljena nagodba. "Sloboda ljudi da sudjeluju u civiliziranoj javnoj raspravi ključna je za zdravu demokraciju. Veselim se tome što ću nastaviti dalje i provoditi vrijeme sa svojom obitelji", dodao je, javlja Associated Press.

Bushart je uhićen u rujnu nakon što je odbio ukloniti memeove s Facebooka u kojima se šalio na račun Kirkova ubojstva, koje je izazvalo val žalosti među konzervativcima, uključujući i one u okrugu Perry. Taj se okrug nalazi blizu Bushartova doma i ondje je održano bdjenje uz svijeće.

Meme koji je Bushart objavio, a koji je doveo do njegova uhićenja, glasio je: "Ovo se danas čini relevantnim..." i prikazivao je predsjednika Donalda Trumpa uz riječi: "Moramo to preboljeti". U memeu je objašnjeno da je Trump tu izjavu dao 2024. godine nakon pucnjave u školi Perry High School u saveznoj državi Iowi.

Šerif okruga Perry Nick Weems rekao je medijima da je većina Bushartovih memeova bila zakonit oblik slobode govora, ali da je stanovnike uznemirila objava o pucnjavi u školi jer su se bojali da Bushart prijeti lokalnoj školi, koja se također zove Perry County High School, iako je Weems rekao da je znao da se meme odnosi na školu u Iowi.

"Istražitelji vjeruju da je Bushart bio potpuno svjestan straha koji će njegova objava izazvati i da je namjerno nastojao stvoriti histeriju u zajednici", rekao je Weems prošle godine.

Bushartu je jamčevina bila određena na dva milijuna dolara prije nego što je pušten na slobodu, nakon što je slučaj privukao pozornost javnosti na nacionalnoj razini.

"U vremenima nemira i pojačanih napetosti najviše se testira naša nacionalna predanost slobodi govora", rekao je Cary Davis, odvjetnik Zaklade za individualna prava i izražavanje, koja je pomogla u zastupanju Busharta. "Kada državni dužnosnici padnu na tom testu, Ustav postoji kako bi ih pozvao na odgovornost. Nadamo se da će Larryjeva nagodba poslati poruku policiji diljem zemlje: poštujte Prvi amandman danas ili budite spremni platiti cijenu sutra".