Tko kontrolira osuđenike s poremećajem ličnosti nakon izlaska iz zatvora? "Mjera se ne izriče često..."

Prvo mjesto na koje stižu osuđenici kojima je propisana mjera sigurnosnog obveznog psihijatrijskog liječenja je zatvorska bolnica.

Smanjeno ubrojive osobe nakon obavljene procjene odlaze u kaznionice i zatvore, gdje se nastavlja liječenje, uz stručan tim koji čine pravosudna policija, strukovni učitelji i psihijatri.

No među počiniteljima teških kaznenih djela duševni su bolesnici u manjini. Brojne presude koje su sablaznile hrvatsku javnost učinile su osobe s poremećajem ličnosti. A oni prvog dana na slobodi više nemaju obvezu mjere sigurnosnog psihijatrijskog liječenja.

"Postoji mogućnost da sud izrekne sigurnosnu mjeru zaštitnog nadzora po punom isteku kazne. Ali to je, možemo reći, novina u našem zakonu. Ne primjenjuje se često, sudovi su počeli to izricati", rekla je Maja Vučić Blažić, voditeljica Odjela tretmana u zatvorskoj bolnici u Zagrebu.

Bez toga nakon izlaska iz zatvora može dobiti preporuku za nastavak liječenja, ali je ne mora nikome pokazati. Obiteljski liječnik u tom slučaju medicinsku dokumentaciju iz zatvora može dobiti tek ako je sam zatraži.

Više o ovoj temi pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Martine Bolšec Oblak: