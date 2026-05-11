Tri tisuće sudionika i 200 govornika: Festival koji je prerastao događaj i postao alat razvoja struke

Dani komunikacija okupili su industriju u koncentraciji ljudi, ideja i iskustva koja vrlo brzo podiže razinu struke i pokreće konkretne teme, smjerove i suradnje.

Gotovo 100 programskih segmenata, više od 200 govornika, 10 festivalskih lokacija i 5 pozornica, 791 prijava na natjecanja, gotovo 170 stručnjaka uključenih u žirije i organizacijska tijela te 151 partner i sponzor. U takvim se impozantnim okvirima odvijalo dvanaesto izdanje Dana komunikacija, održano od 7. do 10. svibnja u rovinjskom hotelu Lone, kroz koje je prošlo nekoliko tisuća sudionika, u koncentraciji ljudi, ideja i iskustva koja vrlo brzo podiže razinu struke i pokreće niz konkretnih tema, smjerova i suradnji koje svoj puni oblik tek trebaju dobiti na tržištu. Upravo u takvom formatu festival prestaje biti događanje i postaje alat za razvoj struke.

Glavna dvorana kao sudar različitih realnosti

Program u glavnoj dvorani ove je godine doveo imena čiji rad već godinama definira tempo industrije, ali ih je istovremeno stavio u isti kontekst u kojem razlike u pristupu postaju vidljive. Jürgen Schmidhuber govorio je o razvoju umjetne inteligencije iz perspektive nekoga tko ju je gradio, bez pojednostavljivanja i bez pokušaja da stvari zvuče lakše nego što jesu. Julie Supan razložila je kako nastaju brendovi koji ne ovise o kampanjama nego o jasnoj strukturi iza njih, dok su Mark Pollard i Chris Do publiku vratili na osnovno pitanje, kako razmišljati i kako to razmišljanje pretvoriti u nešto što ima tržišnu vrijednost.

Dani komunikacija 2026. - 3 Foto: Vana Katančić

Steve Keller otvorio je prostor za razgovor o zvuku kao ozbiljnom komunikacijskom kanalu, a Dora Pekeč donijela je iskustvo rada u političkom kontekstu gdje komunikacija ima neposredne posljedice. Ovo su samo neka od imena glavne dvorane, a njihova su se predavanja prirodno nadovezivala, ponekad i razilazila, ali su zajedno dala sliku industrije koja više ne stane u jednu perspektivu. Takav presjek različitih pristupa i razina iskustva ono je što dugoročno pomiče struku naprijed.

"Ponosna sam što smo kroz godine razvili festival koji je prerastao okvire događanja i postao platforma koja aktivno razvija struku, potiče suradnje i otvara teme koje će obilježiti industriju. Upravo to se i ove godine vidjelo kroz reakcije publike koja nije samo slušala, nego razmišljala i nosila to dalje", izjavila je Dunja Ivana Ballon, direktorica festivala i programa.

Relevantni radovi i kvaliteta u prvom planu

Natjecateljski dio festivala ponovno je dao najkonkretniji uvid u stanje industrije. Ukupno 791 prijava kroz BalCannes, IdejaX, MIXX Awards Croatia powered by Admixer Media, Effie Awards Croatia i Young Lions Croatia pokazuje koliko se projekata razvija i koliko ih ulazi u ozbiljnu evaluaciju. Proces ocjenjivanja, koji uključuje više krugova i velik broj domaćih i regionalnih stručnjaka, s vremenom je postao filter koji razdvaja ono što dobro izgleda od onoga što stvarno funkcionira.

Dani komunikacija 2026. - 2 Foto: Vana Katančić

Radovi koji su prošli dalje otkrivaju jasne obrasce, ideje koje imaju uporište, izvedbu koja odgovara kontekstu i rezultate koji se mogu argumentirati – sve izvan toga teško zadržava pažnju. U tom smislu, natjecanja nisu samo pregled najboljih radova, nego i mehanizam kroz koji struka definira vlastite standarde.

Teme koje se ne mogu zaobići ni ignorirati

Program je donio razgovore o umjetnoj inteligenciji bez pojednostavljivanja, o regulativi bez apstrakcije i o odgovornosti bez ublažavanja. Mjerljivost komunikacije, odnos kreativnosti i poslovnih rezultata, promjene u ponašanju publike i utjecaj platformi, sve su to teme koje su se provlačile kroz predavanja i rasprave. Posebno su se istaknule teme vezane uz donošenje odluka u složenim sustavima, pritisak na komunikaciju u realnom vremenu i očekivanja koja se pred industriju postavljaju s različitih strana.

Otvaranje takvih tema u zajedničkom prostoru omogućuje struci da brže reagira i prilagodi se promjenama koje dolaze. Publika je reagirala na sadržaj koji ide ispod površine i nudi primjenjive uvide, dok su različite perspektive sugovornika, čak i kada se nisu poklapale, dodatno naglasile kompleksnost trenutka u kojem industrija djeluje.

Dio festivala koji se ne nalazi u rasporedu

Dani komunikacija već odavno ne završavaju izlaskom iz dvorane – program je i ove godine uključivao jutarnje aktivnosti, večernje koncerte i niz iskustava koji su činili paralelni sloj festivala. Trčanje i joga ujutro, DKlub navečer, Porto Morto uz more, vožnje helikopterom, escape room i flash tetoviranje, sve to zajedno čini prostor u kojem se razgovori nastavljaju i kada se mikrofon ugasi. Upravo tamo nastaju odnosi i ideje koje se kasnije formaliziraju kroz projekte, suradnje i odluke koje oblikuju tržište.

Dani komunikacija 2026. - 1 Foto: Vana Katančić

DK2026 završio je u trenutku kada je bilo jasno da industrija više nema luksuz pojednostavljivanja vlastitog rada – ono što ostaje iza festivala nisu samo dojmovi, nego i kriteriji koji će se vrlo brzo primijeniti na sve što dolazi nakon njega. Dani komunikacija u svojoj srži služe kao okvir kroz koji se struka kontinuirano razvija.