Jeste li znali? Jedna stvar može smanjiti štetu od katastrofa za čak 30%

Katastrofe više nisu rijetkost - sve su češće, razornije i skuplje. Pet glavnih prijetnji -potresi, poplave, oluje, suše i toplinski valovi, uzrokuju preko 95 % šteta i drugih štetnih posljedica. No, mnoge se mogu spriječiti.

UN-ova agencija za smanjenje rizika od katastrofa predlaže ključna rješenja. Rizike treba uvažavati već pri planiranju gradnje, od samog početka. Za one koje ne možemo izbjeći, nužno je izdvojiti sredstva za otpornost. Tijekom katastrofa ne urušavaju samo zgrade, već i sredstva za život.

Zaštitu pruža i osiguranje koje ubrzava oporavak i sprječava šire gospodarske poremećaje. Od vitalne važnosti su i sustavi ranog upozoravanja. Oni već 24 sata prije katastrofe mogu smanjiti štetu za oko 30%. Jačanje otpornosti spašava živote i čini temelje razvoja.