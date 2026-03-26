Prvi domaći paneli na Danima komunikacija otvaraju pitanja koja industrija više ne želi ignorirati
Algoritmi sve snažnije određuju što vidimo, umjetna inteligencija ulazi u prostor oglašavanja, a povjerenje publike postaje sve nestabilnije. Kroz prve domaće panele Dani komunikacija otvaraju raspravu o tome kako se danas gradi utjecaj, tko kontrolira vidljivost i gdje su granice između komunikacije, percepcije i stvarnosti.
Pažnja se sve teže zadržava, povjerenje sve lakše gubi, a tehnologija ubrzano mijenja pravila igre. U takvom okruženju komunikacijska industrija sve češće otvara pitanja na koja ne postoje jednoznačni odgovori: tko danas kontrolira vidljivost, što publika zapravo nagrađuje i gdje su granice između utjecaja, istine i manipulacije. Upravo tim temama bave se prvi najavljeni domaći sadržaji Dana komunikacija, koji će se održati od 7. do 10. svibnja u Rovinju, kroz niz panela koji iz različitih perspektiva propituju kako se gradi relevantnost u suvremenom medijskom i komunikacijskom okruženju.
Nakon što je ChatGPT najavio uvođenje oglašavanja, ulazak oglašavanja u AI platforme više nije hipotetsko pitanje, nego sve realniji scenarij koji bi mogao redefinirati način na koji se gradi vidljivost. Kada korisničko iskustvo postaje dio razgovora, mijenja se i logika oglašavanja, zajedno s pravilima koja su dosad bila poznata i relativno stabilna.
Dani komunikacija u Rovinju - 2 Foto: PR
Kako će izgledati targetiranje, atribucija i kontrola u takvom sustavu? Tko dobiva vidljivost kada odgovori više nisu rezultat klasične pretrage i kada platforme same posreduju informacije? Ta pitanja otvara panel Sponsored Intelligence: The Next Ad Channel?, na kojem sudjeluju Fran Mubrin (kreativni direktor, 404, partner, MYTY, član HURA-e i IAB-a Croatia), Ivana Kulenović (Head of Growth, Pro Media Group, član IAB-a Croatia) i Zorin Radovančević (voditelj analitike, Escape, član IAB-a Croatia), a razgovor će moderirati Božidar Abramović (direktor, Omnicom Media Group, član HURA-e i IAB-a Croatia).
THE PR & COMMS DILEMMA: TRUTH OR LIE?
Granica između činjenica i manipulacije nikada nije bila tanja, a komunikacijska industrija sve češće djeluje u prostoru u kojem istina više nije jedini kriterij uspjeha. Dezinformacije, "alternativne činjenice" i sadržaj generiran umjetnom inteligencijom dodatno kompliciraju odnos između onoga što jest i onoga što se percipira kao istina, dok publika istovremeno sve teže razlikuje jedno od drugoga.
Dani komunikacija u Rovinju - 4 Foto: PR
U takvom kontekstu otvara se pitanje odgovornosti, ali i prilagodbe. Ako publika nagrađuje one koji najuspješnije oblikuju percepciju, gdje je mjesto autentičnosti i postoji li još uvijek jasna granica profesionalne etike? Upravo tim neugodnim, ali nužnim pitanjima bavi se panel The PR & Comms Dilemma: Truth or Lie?, koji će moderirati Majda Žujo (korporativne komunikacije i
odnosi s dionicama, direktorica sektora, Podravka), uz sudjelovanje Damira Ciglara (Board & Creative Advisor, Imago Ogilvy, član Organizacijskog odbora Dana komunikacija, član HURA-e i IAB-a Croatia), Velibora Panića (izvršni direktor, Narativ komunikacije, član HURA-e i IAB-a Croatia) i Violete Colić (direktorica, Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri, član HURA-e i IAB-a Croatia).
Radio se rijetko nameće, ali ostaje prisutan u svakodnevnim rutinama, navikama i prostorima u kojima drugi mediji teško opstaju. Upravo ta tiha prisutnost čini ga jednim od rijetkih kanala koji i dalje uživaju visoku razinu povjerenja i kontinuiranu pažnju publike.
Dani komunikacija u Rovinju - 3 Foto: PR
U digitalnom okruženju koje favorizira vizualno i kratko, postavlja se pitanje kako radio zadržava svoju relevantnost i ulogu u zajednici. O tim temama raspravlja panel Did Video Really Kill the Radio Star? by Radio Grupa & Radio Istra, koji moderira Damir Jurjević (radijski voditelj, Radio Istra), uz sudjelovanje dr. sc. Borisa Jokića (ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu) i Korada Korlevića (edukator i astronom, voditelj Zvjezdarnice Višnjan). Panel otvara pitanje prilagodbe radija novim navikama publike, njegove uloge u lokalnim zajednicama te razloga zbog kojih audio i dalje zadržava snažan kulturni i komunikacijski utjecaj.
Obljetnice brendova na domaćem tržištu rijetko su samo simboličan trenutak, češće su test koji pokazuje koliko je brend zaista relevantan u trenutku u kojem se nalazi. Dugovječnost sama po sebi više nije dovoljna; važnije je kako se ona interpretira, komunicira i koristi u kontekstu tržišta koje se kontinuirano mijenja.
Dani komunikacija u Rovinju - 1 Foto: PR
Upravo zato takvi trenuci otvaraju pitanje odnosa između naslijeđa i suvremenosti. Kako ostati prepoznatljiv, a istovremeno izbjeći percepciju zastarjelosti? O tim će temama govoriti sudionici panela Birthday or Stress Test? What Brand Anniversaries Reveal About Brands powered by Studenac, koji moderira Ida Prester (moderatorica i TV novinarka), uz Tatjanu Spajić (direktorica korporativnih komunikacija, Studenac), Marcelu Rukavinu (direktorica prodaje medijskih rješenja, native odjela i miss7 grupe), Tamaru Karagity (direktorica korporativnih komunikacija i marketinga, INA, član IAB-a Croatia) i Marka Jankovića (direktor, Jedinica). Panel donosi perspektive o tome kako brendovi koriste obljetnice za jačanje pozicije, kako ih pretvaraju u komunikacijske iskorake te kako dugovječnost koriste kao dokaz otpornosti, ali i spremnosti na promjenu.
Podcast scena u Hrvatskoj odavno je izašla iz faze eksperimenta i pretvorila se u format koji može izgraditi lojalnu publiku bez oslanjanja na algoritme. Ipak, razlika između projekata koji traju i onih koji nestaju nakon nekoliko epizoda i dalje je velika i rijetko se svodi samo na sadržaj ili početni interes publike.
Dani komunikacija u Rovinju - 5 Foto: PR
Što zapravo čini tu razliku i kako izgleda put od prve epizode do prepoznatljivog formata? Upravo se tim pitanjima bavi panel What Croatia’s Biggest Podcasters Know That You Don’t, na kojem će moderator Krešimir Macan (Newsfulencer & Podcaster, Špica s Macanom, Manjgura, član HURA-e i IAB-a Croatia) i panelisti Vinko Mihaljević (osnivač LOOD MEDIA, Podcast produkcija), Roko Kalafatić (Head of Video Content, Lider, član IAB-a Croatia), Ratko Martinović (voditelj podcasta, Podcast Inkubator) i Mia Biberović (glavna urednica, Netokracija, ShiftMag) otvoriti pogled u odluke koje publika ne vidi, od uredničkog pristupa i produkcije do distribucije i monetizacije. U fokusu su i očekivanja partnera, načini rasta te odluke koje dugoročno određuju hoće li podcast ostati hobi ili postati relevantna medijska platforma.
Kroz ove panele Dani komunikacija otvaraju prostor za raspravu o pitanjima koja oblikuju industriju. U fokusu nisu pojedinačni trendovi, nego širi procesi koji mijenjaju način na koji komuniciramo, gradimo odnose s publikom i donosimo odluke.
Dani komunikacija održat će se od 7. do 10. svibnja u Rovinju, a uz međunarodne govornike i raznovrstan program, donose i domaće sadržaje koji adresiraju specifičnosti lokalnog tržišta i kontekst u kojem industrija djeluje.
