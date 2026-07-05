Građani nakon 20 godina dočekali pobjedu: "Ovo je tek likvidacija projekta koji je mrtav"

Golf-resort "Dubrovnik" s 250 vila, hotelom i apartmanima, kao takav briše se iz prostornog plana Grada Dubrovnika. A Srđ postaje zelena rekreacijska zona. Čak 20 godina građani i članovi civilnog društva borili su se kako bi dokazali da je ovaj projekt štetan za Dubrovnik.

Inicijativa "Srđ je naš" započela je prije 20 godina okupljajući građane koji su se protivili gradnji Golf resorta poviše Dubrovnika - na brdu Srđ. Evo što njezini članovi kažu danas.

Golf resort Srđ briše se iz prostornih planova Foto: DNEVNIK.hr

"Trebalo je biti strpljiv i uporan i na kraju je suma da je Srđ slobodan od tog grada nad Gradom", poručio je Ljubo Grgurević.

"Imali smo energiju širenja, koja nije na istoj razini uvijek prisutna, ali samo je za poželjeti nekoj novoj generaciji koja bude dolazila", dodao je Luko Piplica.

2013. održan je referendum na kojem je 85 posto građana reklo ne projektu, no izlaznost je bila 30 posto i referendum nije prošao. U srpnju iste godine prosvjedovalo se pred gradskom vijećnicom kada je sklopljen takozvani ''dubrovački dogovor'' - HDZ, SDP i HNS bili su na istoj strani - za UPU Srđa i Golf resort.

Đuro Capor, Inicijativa Srđ je naš Foto: DNEVNIK.hr

"Svoje pobjede smo postigli na hrvatskim sudovima i na njima zaustavili ovaj projekt, ovo je tek likvidacija projekta koji je mrtav", poručio je Đuro Capor iz Inicijative Srđ je naš.

Pravnu borbu vodila je Zelena akcija - rušili su studije utjecaja na okoliš dva puta, lokacijsku dozvolu, uključili su se i u arbitražu koja je završila povoljno za Hrvatsku. Napokon su odbijene i tužbe koje je investitor vodio protiv njih.

Enes Čerimagić, pravnik, Zelena akcija Foto: DNEVNIK.hr

"Mi smo oslobođeni nakon osam godina, nakon desetaka ročišta. Još uvijek se vodi u ovom građanskom parnični postupak gdje se potražuje odšteta od Zelene akcije kao udruge za zaštitu okoliša zbog navodne štete koja učinjena investitoru, mada je dokazano da su sve dozvole bile nezakonite", rekao je Enes Čerimagić iz Zelene akcije.

Apartmana i turističkog naselja na Srđu više nema, ukinuto je, odnosno izbrisano iz prostornog plana gotovo 3.000 turističkih kreveta.

Golf resort Srđ briše se iz prostornih planova Foto: DNEVNIK.hr

"Pokazalo se da je Srđ ono što je uvijek bio i što znači - ta neka zelena pluća grada, centar grada ako ga gledamo iz zraka", rekao je Ivan Ivičević-Bakulić iz Dubrovnika.

"Ja podržavam bilo koju odluku koja ide na korist građanima", dodao je Marko Miloš.

A građani i civilno društvo dokazali su kako se argumenirana broba za prostor i zajednicu isplati - jer eto nakon 20 godina politika je shvatila da Srđ nije mjesto za nekretninski biznis.