Gužve ne popuštaju! Na A1 kolone u oba smjera, evo gdje je najgore

Pojačan je promet na cestama prema moru, ali i prema unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima.

Na nekim dionicama vozi se u kolonama, uz povremene kraće zastoje.

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera. Mjestimice se vozi u koloni u pokretu, uz povremene kraće zastoje.

Na naplatnoj postaji Demerje u smjeru Zagreba kolona je duga oko jedan kilometar.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko četiri kilometra. Zbog povećanog priljeva vozila između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera zabranjen je promet teretnim vozilima i autobusima.

Na autocesti A7 Rupa-Križišće dogodila se prometna nesreća na naplatnoj postaji Rupa u smjeru Križišća.

Pojačan je promet i na Krčkom mostu u oba smjera. U smjeru otoka pojačan promet bilježi se između čvora Šmrika i kružnog toka u Omišlju, a u smjeru kopna od Njivica.

Zbog vjetra su u priobalju na snazi ograničenja za pojedine skupine vozila. Vozače se poziva da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama.