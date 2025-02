Dubrovčani slave, ali ostaje gorčina: "Građani će morati skupo plaćati grijehe Šuičine administracije"

Srđ je konačno vraćen građanima – ponosni su Dubrovčani ovih dana zbog niza sudskih presuda. Projekt golfa i apartmanizacija na padinama koje okružuju zidine trebali bi pasti u zaborav. Umjesto toga plan je izgraditi rekreacijsku zonu za građane.

U desetak dana donesene su čak tri presude sudova koje se tiču projekta golfa na Srđu.



"Završile su sve prijetnje za Grad Dubrovnik i Republiku Hrvatsku u slučaju Golf Razvoja", rekao je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković 30. siječnja 2025. godine.



Prva od tri presude - odbijena je arbitraža koju je privatnom tužbom pokrenuo Izraelac. Tražio je odštetu od čak 225 milijuna eura jer projekt golfa nije realiziran.



Odnedavno se na Srđu vijori i zastava svetog Vlaha, i to nakon odluke Općinskog suda u Dubrovniku kojom je tvrđava Imperijal nakon raskida koncesije u potpunosti vraćena na upravljanje Gradu. Na redu je obnova tog objekta unutar kojeg se nalazi i Muzej Domovinskog rata.



Zemljište veličine oko 45.000 četvornih metara i dalje je u vlasništvu tvrtke Razvoj golf. Iz Grada Dubrovnika poručuju kako će izmjenama prostornih planova inzistirati na tome da ovdje umjesto apartmana bude rekreacijska zona.



Gradonačelnik Franković namjerava to postići izmjenama GUP-a koje bi trebale biti gotove do jeseni. Građani i posjetitelji oko toga što treba biti na Srđu jasni su.



"Možda rekreacijska zona, a ne samo za sitnu grupu elita", rekla je Silvana. "Dvorane za neke treninge, balet. A mislim, vidjelo se od početka da je to bio nekretninski projekt, nema to veze s golfom", rekao je Enco.



Sukladno planu Razvoj golfa, na Srđu je trebalo biti oko 250 vila, hotel i apartmansko naselje. Srđ je naš inicijativa je pokrenuta upravo na temelju borbe protiv takvog projekta.



"12 godina građani Dubrovnika i inicijativa Srđ je naš su tražili ovo isto. HDZ tad nije imao sluha i HDZ je tad nametao interese tvrtke Razvoj golf", rekao je Đuro Capor iz inicijative Srđ je naš.



Treća presuda je s Trgovačkog suda koja ide u korist – Razvoj golfa. Naime, 2009. prodano im je zemljište koje zapravo nije bilo gradsko već državno. Zbog toga im Grad Dubrovnik mora isplatiti više od 360.000 eura.



"Građani grada Dubrovnika će morati plaćati grijehe administracije gospođe Šuice", rekao je Capor.



Zanimljivo, u doba Sanadera, Projekt golfa na Srđu 2005. proglašen je projektom od izvanrednog interesa za Republiku Hrvatsku.

