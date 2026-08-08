VIDEO Tajfun Delfin nosi sve pred sobom! Deseci tisuća bez struje, otkazane stotine letova

Tajfun Delfin u subotu je pogodio južnu japansku prefekturu Okinawu, pri čemu je ozlijeđeno šest osoba, a više od 50.000 objekata ostalo je bez električne energije.

Kina je u međuvremenu zatvorila luke i obustavila trajektni promet uoči očekivanog dolaska oluje na svoju istočnu obalu.

Na Okinawi je pet starijih osoba, od kojih su tri pale zbog snažnih vjetrova, zadobilo ozljede koje nisu opasne za život, dok je još jedna osoba ozlijeđena u prefekturi Kagoshima, priopćile su vlasti.

Gotovo 39.000 objekata u Kagoshimi ostalo je bez električne energije, dok je na Okinawi pogođeno nešto više od 12.000 objekata. Japanske domaće zrakoplovne kompanije ANA i Japan Airlines otkazale su letove prema Okinawi i iz nje.

Typhoon Dolphin is currently hitting Okinawa, Japan, bringing strong winds and heavy rainfall to the region. pic.twitter.com/OpVFkpGtsi — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 7, 2026

Tajfun je imao maksimalnu brzinu vjetra od 162 km/h, dok su udari dosezali 216 km/h.

Očekuje se da će Okinawa i otok Amami u prefekturi Kagoshima biti najviše pogođena područja u Japanu.

U Kini, gdje se očekuje da će tajfun stići na kopno između nedjelje navečer i ponedjeljka ujutro, vlasti su Delfinu dodijelile narančastu kategoriju, drugu najvišu razinu upozorenja.

Zbog opasnosti od poplava i klizišta vlasti su također podigle razinu odgovora na izvanrednu situaciju za tajfun Delfin za jednu razinu, na razinu III, drugu najnižu razinu.

Prema kineskom Nacionalnom meteorološkom centru, tajfun će najvjerojatnije stići na kopno između grada Zhoushana u pokrajini Zhejiang i grada Fudinga u pokrajini Fujian. Očekuje se da će u blizini središta oluje brzina vjetra dosezati 38–45 metara u sekundi.

Typhoon Dolphin pounds Okinawa, Japan with fierce winds and dangerous conditions. Evacuation orders issued for nearly 260,000 people and 500+ flights canceled. https://t.co/upTxtB2EtJ pic.twitter.com/JjTaTMFy0c — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 7, 2026

Luke i zračne luke obustavljaju rad

Kiša i snažni vjetrovi u istočnoj Kini očekuju se sve do 12. kolovoza, uključujući dijelove Šangaja i susjednih pokrajina. Prema prognozama, u pojedinim područjima istočnog Zhejianga moglo bi pasti više od 600 mm kiše.

Zhejiang je upozorenje za tajfun duž obale podigao na najvišu razinu, obustavio rad luka i suspendirao 162 trajektne linije. Fujian je također obustavio trajektne linije.

Međunarodna zračna luka Ningbo Lishe u Zhejiangu priopćila je da će obustaviti rad u subotu od 23:30 te otkazati sve letove u nedjelju. Luka Yangshan u Šangaju do kasnog petka bila je ispražnjena od plovila, dok će pojedine željezničke linije u delti rijeke Yangtze biti obustavljene od nedjelje.

Na Tajvanu je zbog tajfuna otkazano 78 međunarodnih letova, priopćila je vlada. Tijekom vikenda očekivala se obilna kiša u sjevernim dijelovima otoka, no vlasti do subote nisu naredile evakuaciju stanovništva.

Three hours later and Cape Hedo, Okinawa still getting lashed by the back end eyewall of typhoon Dolphin pic.twitter.com/E5jSoGMnIw — James Reynolds (@EarthUncutTV) August 7, 2026

Kina je naredila da, zbog tajfuna, brodovi koji prolaze kroz Tajvanski tjesnac moraju poštovati njezine upute o kontroli pomorskog prometa. Taipei je tu mjeru osudio kao "smiješnu", ističući da Peking nema pravo ograničavati pristup međunarodnim vodama.

Tajvan pod demokratskom upravom Kina smatra dijelom svojeg teritorija i polaže pravo na strateški tjesnac. Taipei i Washington odbacuju taj kineski zahtjev.