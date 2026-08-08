Ugledni novinar WSJ-a: Istraživao sam tri i pol godine - Sjeverni tok su razorili Ukrajinci!

Autor koji je i prije toga bio poznat po istraživačkim radovima i svjetskim strukovnim nagradama, temi razaranja rusko-njemačkih plinovoda Sjeverni tok posvetio se već ujesen 2022., čim je događaj odjeknuo.

Gotovo četiri godine kasnije, nema sumnje da je ta sabotaža trajno potresla političke i ekonomske odnose u Europi, a i šire. Riječ je o jednom od najvećih misterija suvremene povijesti, čiji bi detalje trebalo utvrditi suđenje koje u Njemačkoj počinje dogodine. A u knjizi Pančevskog, objavljenoj usporedno na američkom i britanskom trzistu, mnogi od tih detalja i objašnjenja objavljeni su ljetos.

Bojan Pančevski Foto: Dnevnik Nove TV

Nakon što je razgovarao s izvršiteljima, dijelom organizatora i naredbodavaca u Ukrajini, njemačkim istražiteljima, ruskim obavještajcima, američkim obavještajcima (uključujući tadašnjeg šefa CIA-e, Williama Burnsa), Pančevski nema ni najmanje sumnje da je operaciju izvela elitna jedinica ukrajinske vojske, sastavljena od bivših obavještajaca, po naredbi tadašnjeg glavnog zapovjednika ukrajinske vojske - karizmatičnog i u Ukrajini silno popularnog Valerija Zalužnog. No ključni izvođači, sposobni roniti u dubine i do 100 metara, bili su - civili. Ali nipošto obični, "prosječni civili".

Više o ovoj, sad već povijesnoj, a moguće i za budućnost relevantnoj temi - saznajte u video intervjuu kojeg je s Pančevskim vodio vanjskopolitički novinar Nove TV, Marko Stričević. U obradi intervjua sudjelovali su montažer Matija Sajko i snimatelj Tomislav Pazman.