Tragedija u Drnišu razotkrila stanje na sudovima: "Možda će spor naslijediti moja kći"

Strašno ubojstvo maturanta Luke u Drnišu dovelo je do hitnih promjena sustava. Ali i do stegovnih postupaka protiv dviju sutkinja na šibenskom sudu. Utvrđen je i propust sudske uprave jer su suci opterećeni prevelikim brojem predmeta. A to je problem na većini hrvatskih sudova.

Deseci ljudi svako jutro dolaze u Palaču pravde, najveći hrvatski sud. Sudbine su različite, ali jedno im je zajedničko - dugi postupci. I Mireli koja je zbog kredita u švicarcu morala doći iz Malog Lošinja i tako četiri godine:

"Mislim općenito da su nam sudovi spori, da procesi traju jako dugo, poznavajući iz vlastitog iskustva", rekla je Mirela Zuber.

Zna to i Josip iz Zagreba: "Od 2017. godine traje spor, imovinsko pravni spor vezan za parkirališna mjesta", kaže. A kad se nada da će biti riješen? "Možda nakon što ja umrem, ali onda će ga naslijediti moja kćer."

"Radi se o sitnom prebijanju duga i to je sad dvije godine na sudu jer tužitelj uporno inzistira na svojim argumentima, ja sam ponudio prijeboj", ispričao je Krešo iz Zagreba.

Za suce - ovo je kap u moru. Dnevnik Nove TV bio je u radnom prostoru sutkinje u Dubrovniku. Ured je ujedno i sudnica.

"Radim na građanskim predmetima, parnica i izvanparnica i trenutno u radu imam 268 predmeta", ispričala je sutkinja Petronela Jakobušić, glasnogovornica Općinskog suda u Dubrovniku.

Posao nose i doma, objašnjava. Još više su zatrpani suci koji rade na prometnim kaznama.

"Općinskom sudu u Dubrovniku nedostaje tri suca, nedostaje deset sudskih savjetnika, šest službenika, jedan namještenik i sigurno s tim zapošljavanjima bi nam bio olakšan rad", rekla je Jakobušić.

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Slično je i u Slavonskom Brodu, čekaju imenovanje tri nova suca.

"Svaki sudac ima otprilike 250, nešto malo više predmeta u radu, što se tiče kaznenog odjela, situacija je slična i na građanskom odjelu, suci u prosjeku imaju oko 380 predmeta. To je isto značajna brojka, sve su to posljedice malog broja sudaca", kazala je Marina Smaić, sutkinja i glasnogovornica Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

Apeliraju i da se suce rastereti.

"Da se nekakvi postupci ipak preusmjere na neka druga tijela ili da se riješi na neki drugi način, ali da sve ne dolazi pred sud", poručila je Smaić.

Upravo je opterećenost sutkinje s 300 predmeta bilo objašnjenje šibenskog suda zašto se dvije i pol godine čekalo s početkom suđenja Kristijanu Aleksiću.

Čelnica Vrhovnog suda Mirta Matić je prije nekoliko dana rekla: "Uobičajeno je da bi do 200 predmeta bilo broj predmeta u kojima bi se radnje trebale poduzimati pravovremeno".

A Hrvati se vole tužiti. Svake godine na sudove pristiže više od milijun novih predmeta. Kad se to podijeli na oko 1670 sudaca - svaki od njih dobije gotovo 700.

"Nije svugdje isto, a onda ako gledate duljinu trajanja postupka ili efektivni rad ispada da određeni sudovi s većim brojem predmeta po rješavatelju imaju veću stopu rješavanja nego oni s manjim", rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Ministar upućuje na alternativu - uskoro će se besplatno moći riješiti spor izvan suda, pred medijatorom, rade i na tome da sa sudova maknu prometne kazne - a sudovi zasad ostaju - zatrpani.