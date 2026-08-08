FOTO/VIDEO Stižu prve snimke! Sudarila se dva vlaka: Više je ozlijeđenih, hitne službe na terenu

Dva vlaka sudarila su se na pruzi između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec u subotu oko 10:05.

U nesreći su sudjelovali teretni vlak HŽ Carga i putnički vlak HŽ Putničkog prijevoza u kojem je bilo dvadesetak putnika.

Sudar vlakova Foto: Goran Mehkek/Cropix

Sudar vlakova Foto: Goran Mehkek/Cropix

Sudar vlakova kod Svetog Ivana Žabna Foto: prigorski.hr

Sudar vlakova kod Svetog Ivana Žabna Foto: prigorski.hr

Prema trenutno dostupnim informacijama nema poginulih, ali ima ozlijeđenih osoba. Neslužbeno doznajemo da je riječ o ozljedama glave i prsnog koša te više lakših ozljeda.

Pruga je na navedenoj dionici zatvorena za promet.

Sudar vlakova kod Svetog Ivana Žabna Foto: prigorski.hr

Sudar vlakova kod Svetog Ivana Žabna Foto: prigorski.hr

"O uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku nije moguće iznositi više informacija", priopćili su iz Hrvatskih željeznica.

Putnike koji su namjeravali putovati tom trasom prevozit će autobusi.

Jutarnji list neslužbeno doznaje da je deset osoba lakše ozlijeđeno, a njih petero teže. Navodno je među teže ozlijeđenima i strojovođa. Teretni vlak, koji je dolazio iz smjera Bjelovara u kolodvor Žabno, trebao je stati i čekati križanje s putničkim vlakom, a prema pisanju Jutarnjeg, iz zasad nepoznatih razloga teretni je vlak prošao kroz crveno.

Lokalni portal Prigorski.hr objavio je snimku s mjesta nesreće.

Fotografiju nesreće na svom Facebook profilu objavio je Radio Vrbovec.