Ministar objavio nove detalje o sudaru vlakova! Dvadeset je ozlijeđenih, mlađa žena na intenzivnoj

Šestero je putnika teže, a 14 lakše ozlijeđeno u sudaru putničkog i teretnog vlaka koji se u subotu prijepodne dogodio kod Škrinjara, između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec, doznaje Hina iz Ministarstva zdravstva.

U bjelovarskoj Općoj bolnici Dr. Anđelko Višić zbrinuto je sedmero ozlijeđenih, među kojima je najteže ozlijeđena mlađa žena koja se nalazi na intenzivnoj njezi, ali je stabilno, izjavila je za Hinu ravnateljica bolnice Sanela Grbaš Bratković.

Za troje pacijenata čekaju se nalazi CT-a, dok su tri osobe natučene. Nitko od tih šestero pacijenata, prema riječima ravnateljice, nije teže ozlijeđen.

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Dežurni kirurg koprivničke Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek Ivan Štriga rekao je da bolnica očekuje dolazak šestero lakše ozlijeđenih putnika.

Dio putnika prevezen je u zagrebačke bolnice. U KB-u Dubrava su rekli da kod njih ni jedan od ozlijeđenih putnika nije primljen.

Nesreća se dogodila u 10:05 sati kada su se sudarili teretni vlak HŽ Carga i putnički vlak HŽ Putničkog prijevoza u kojem se nalazilo dvadesetak putnika.

Na mjestu nesreće su policija, hitna pomoć i druge nadležne službe, a pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec zatvorena je za promet.

Iz HŽ Infrastrukture ranije su izvijestili da nema smrtno stradalih te da zasad nije moguće iznositi više informacija o uzrocima i okolnostima nesreće.

Medved zahvalio svim žurnim službama

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je u subotu na mjestu sudara putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara da je šest osoba teško, a 13 lakše ozlijeđeno te je zahvalio svim žurnim službama koje su profesionalno i odgovorno reagirale nakon nesreće.

Uzrok željezničke nesreće bit će utvrđen očevidom, rekao je Medved, dodavši da se prema prvim informacijama može govoriti o mogućem tehničkom kvaru ili ljudskoj odgovornosti, no naglasio je da utvrđivanje uzroka treba prepustiti nadležnim službama.

Teško ozlijeđene osobe prevezene su u zagrebačke bolnice Rebro i Dubrava, dok su lakše ozlijeđeni zbrinuti u bolnicama u Bjelovaru i Koprivnici.

„Sve ozlijeđene osobe u najkraćem su vremenu zbrinute prema težini ozljeda“, istaknuo je Medved.

Rekao je da su odmah nakon nesreće djelovanje žurnih službi koordinirali predsjednik Vlade te potpredsjednici Vlade Davor Božinović i Oleg Butković, ministrica zdravstva i čelnici nadležnih žurnih službi.

Medved je posebno zahvalio mještaninu Škrinjara koji je nakon nesreće na mjesto događaja došao sa svojim strojem i pomogao medicinskim ekipama i vatrogascima, kao i svim pripadnicima žurnih službi koji su sudjelovali u intervenciji.

Vatrogasci spriječili curenje goriva i opasnost od požara

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je u intervenciji sudjelovao 51 vatrogasac s devet vozila te specijalnim vatrogasnim vozilom JVP-a Đurđevac.

Vatrogasci su zajedno s ekipama hitne medicinske pomoći izvlačili i zbrinjavali ozlijeđene, a dio putnika s dva kombija prevezli su u Opću bolnicu Koprivnica.

Nakon zbrinjavanja ozlijeđenih vatrogasci su pristupili zaustavljanju curenja goriva kako bi spriječili izbijanje požara te su preventivno nanijeli pjenu ispred dviju lokomotiva.

Oštećen je spremnik jedne lokomotive u kojem se nalazilo oko 1400 litara goriva, koje je pretočeno u spremnike radi sigurnog zbrinjavanja, rekao je Tucaković.

U zbrinjavanju ozlijeđenih šest timova hitne pomoći i HEMS

Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić zahvalio je djelatnicima hitnih medicinskih službi, istaknuvši da su uz Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije u pomoć stigle ekipe iz Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županije.

„Angažiran je i helikopter kako bi se zbrinuli teže ozlijeđeni“, rekao je Golubić.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević ranije je za Hinu rekla da je u zbrinjavanju ozlijeđenih sudjelovalo šest zemaljskih timova hitne medicinske službe i helikopterska hitna medicinska služba (HEMS).

Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, šest osoba u nesreći nije ozlijeđeno. HŽ Infrastruktura prvotno je izvijestila da se u putničkom vlaku nalazilo dvadesetak putnika, dok je Hrvatska vatrogasna zajednica naknadno objavila da je u nesreći ozlijeđeno 20 osoba, a šest ih je prošlo bez ozljeda.

Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec zatvorena je za promet.