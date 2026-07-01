Kaos na javnoj raspravi: Režu tisuće turističkih kreveta, investitori najavljuju odgovor

U Dubrovniku je u srijedu glavna tema prostorni plan i GUP Grada. Na Sveučilištu se od 13 sati održava javna rasprava. Građani i zainteresirana javnost imaju priliku izravno iznijeti primjedbe i prijedloge za ove važne dokumente koji se čekaju gotovo desetljeće.

"Mislim da nema prostornog plana ni GUP-a kojima svi mogu biti zadovoljni, pa tako ni ovdje u Dubrovniku nakon šest sati rasprave", javlja reporterka Paula Klaić Saulačić.

Javna rasprava u Dubrovniku - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Bili su ovdje na početku, kada je u stvari bila prezentacija prostornog plana izmjena, građani gornjih sela, građani Orašca i okolnih mjesta šireg područja Dubrovnika, koji su u stvari najviše žalili na činjenicu kako neće dobiti širenje svojih građevinskih područja. A oni kažu - treba im za širenje obitelji i za stambeno zbrinjavanje. A ipak, izrađivač kaže: "Razmotrit ćemo sve prijedloge i svakome, koliko se može, izaći u susret."

Sve je to jako zanimljivo jer s jedne strane imamo brisanje turističkih zona, brisanje kapaciteta kreveta, turističkih kreveta, pa čak i brisanje određenih građevinskih zona. I to gradonačelnik Franković naziva najrestriktivnijim GUP-om ikada. Tako je izbrisano oko 300 kreveta u Brsečinama, dakle u blizini Dubrovnika, turistička zona gdje se na kraju, i na javnoj raspravi, pojavio predstavnik investitora koji kaže da je to u potpunosti nezakonito i nema nikakve osnove, i kako će oni, naravno, poduzeti određene mjere.

Javna rasprava u Dubrovniku - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Imamo i Srđ. Godinama su se svi zalagali za Srđ, sve političke opcije u Dubrovniku su bile za apartmanizaciju na Srđu. Evo sada, apartmanizacije na Srđu više nema, 2600 kreveta je izbrisano. No, golf teren kao takav je ostao. On je ostao i u županijskom planu i svakako treba vidjeti što će biti s tim jer ni ekološka studija nije točno pokazala što misli o samom golf terenu.

Zanimljivo će biti i po pitanju struke, i po pitanju građana, ali i po pitanju politike. Mato Franković hvali GUP, s druge strane njegov HDZ-ov kolega, predsjednik Gradskog vijeća, rekao je kako će glasati samo za GUP koji ima razvoj i ima restrikcije. On je danas na govornici bio, možemo tako reći, kritičan prema nekim stvarima, pa je čak i tražio da se poveća katnost izgradnje koja se u ovom GUP-u planira smanjiti.

Javna rasprava u Dubrovniku - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Tako da će svakako biti zanimljivo vidjeti je li ovo sve samo nekakav igrokaz kako bi se zadovoljile sve strane ili će ovo biti zbilja dokument koji će mijenjati sliku grada Dubrovnika. Franković je, podsjetit ćemo, u našem Dnevniku rekao: "Ako se do kraja godine GUP ne izglasa, on će dati ostavku." Pa ajmo vidjeti što će se događati i, kažem, je li to sve samo dio nekakvog igrokaza ili se ovdje ozbiljno radilo o promjenama", javlja reporterka Paula Klaić Saulačić.