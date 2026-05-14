Helikopter nisko letio iznad Zagreba, MUP objasnio i zašto

Ministarstvo unutarnjih poslova poslalo je obavijest građanima o niskom nadlijetanju helikoptera nad zagrebačkim Trgom bana Jelačića.

"Helikopter MUP-a će danas, 14. svibnja, od 15.30 do 16.00 sati nisko nadlijetati područje Trga bana Jelačića u Zagrebu radi pripreme za planiranu vježbu. Građane obavještavamo kako nema razloga za zabrinutost", objavilo je Ministarstvo unutarnjih poslova na platformi X.

Nisu objavljeni detalji vježbe.