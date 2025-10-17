Tomašević o istrazi Doma zdravlja Zapad: "Zloupotrebljavati EU novac je glupo, u interesu nam je da odgovaraju"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je da surađuju s nadležnim istražnim tijelima u vezi sa slučajem zlouporabe pri obnovi Doma zdravlja - Zapad, dostavljajući svu dokumentaciju, te da je, nakon što su osumnjičeni pušteni iz pritvora, ravnateljica dala ostavku.

"EPPO (Ured europskog javnog tužitelja) je pokrenuo istragu zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti u EU projektu Doma zdravlja - Zapad i već se neko vrijeme provode izvidi i mi kao Gradska uprava smo dostavili svu potrebnu dokumentaciju još prije o spornoj javnoj nabavi u tom projektu nadležnim istražnim tijelima. I dalje ćemo surađivati, jer ukoliko se dokaže bilo kakva kaznena odgovornost nama je u interesu da krivci za to kazneno odgovaraju", izjavio je Tomašević.

Imam informaciju, dodao je, da je bilo uhićenje i koliko znam svih četvero uhićenih od jučer nisu više u pritvoru, svi su pušteni, i danas ujutro je ravnateljica Doma zdravlja - Zapad podnijela ostavku na mjesto ravnateljice.

"Nije član naše koalicije"

Kaže da ju je na funkciju ravnateljice imenovalo Upravno vijeće na javnom natječaju prije otprilike tri godine, a inače je zaposlena u tom Domu zdravlja gotovo 15 godina.

Rekao je da nije članica ni stranke Možemo! a ni koalicijske stranke - SDP-a.

"To je poruka svima. Mi smo podigli apsorpciju iz EU fondova, a kao što znate prošla gradska vlast baš nije povlačila EU sredstva a znamo i zašto. Tu su vrlo rigorozne kontrole i u tom smislu ako je netko išao s EU novcima zloupotrebljavati na bilo koji način, mislim da je to vrlo glupo i nadam se da se to nije dogodilo. Ako se dogodilo, nama je u interesu da odgovaraju", poručio je Tomašević.

Najavio je da će Upravno vijeće imati izvanrednu sjednicu u ponedjeljak na kojoj će se baviti tom situacijom, pretpostavivši da će ići na imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja kako bi taj dom zdravlja mogao normalno funkcionirati.

"A što se tiče nas u Gradskoj upravi - naravno nulta stopa na toleranciju na bilo kakvu korupciju. I dosad smo surađivali, surađivat ćemo i dalje", poručio je zagrebački gradonačelnik.

Što je istraga utvrdila?

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv četiri osobe osumnjičene zbog zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na to nedjelo u vezi prijevare povezane s radovima na obnovi Doma zdravlja u Zagrebu.

Radi se o ravnateljici Doma zdravlja, njezinoj zamjenici i jednom zaposleniku te članu njegove obitelji koji je dobio posao obnove nakon potresa.

Iz rezultata istrage proizlazi osnovana sumnja da je Ministarstvo zdravstva dodijelilo Domu zdravlja bespovratna sredstva od gotovo 390.000 eura, koja su osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) Europske unije, za sanaciju štete uzrokovane potresom.

Uz ostalo, europski istražitelji sumnjaju da su odgovorne osobe Doma zdravlja u Zagrebu manipulirale postupkom nabave za obnovu kako bi osigurale da posao dobije unaprijed odabrana tvrtka.