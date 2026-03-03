Sanacija otpada zbog kojeg je uhićen Andrija Mikulić: Koštat će više milijuna eura, uklanjaju se tisuće tona

Ministarstvo zašite okoliša i zelene tranzicije objavilo je objavljen natječaj za uklanjanje 3500 tona opasnog otpada u Gospiću.

"Sanacija lokacije u Gospiću provodit će se u više faza, s obzirom na složenost stanja na terenu, različite vrste otpada te činjenicu da su pojedine istražne radnje još uvijek u tijeku u okviru kaznenog postupka", poručili su iz Ministarstva.

Radi se o nelegalno zbrinutom otpadu zbog kojeg je uhićen bračni par Josip i Vesna Šincek. Tereti ih se da su organizirali nezakonito zbrinjavanje oko 35.000 tona opasnog otpada na lokacijama kod Varaždina, Gospića i Benkovca.

Zbog svega je uhićen i bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić koji je, tvrde Šincekovi, tražio pola milijuna eura mita da ne bi imali problema s inspekcijama.

Sanacija drugih odlagališta

Raspisivanje javnog poziva za sanaciju odlagališta u Pazinu i Samoboru najavljeno je za ožujak, za Benkovac se još čeka.

"Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima završeno je 23. veljače 2026. godine, a 2. ožujka 2026. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) i u Službenom listu Europske unije (TED) objavio otvoreni postupak javne nabave za odabir izvršitelja usluge uklanjanja, zbrinjavanja i/ili oporabe nepropisno odloženog otpada u prvoj fazi sanacije lokacije", izvijestili su iz Ministarstva.

"Objavom dokumentacije u fazi prethodnog savjetovanja Fond je omogućio gospodarskim subjektima dostavu komentara i prijedloga vezanih uz tehničke, financijske i proceduralne aspekte nabave. U pripremi postupka provedena je analiza tržišta, a izrađene su i dodatne laboratorijske analize otpada. Svi rezultati javno su objavljeni na mrežnim stranicama Fonda te u EOJN-u i TED-u kao dio dokumentacije o nabavi, čime je osigurana potpuna transparentnost postupka", dodali su.

Prva faza sanacije obuhvatit će uklanjanje približno 3500 tona miješanog otpada od mehaničke obrade, koji se nalazi uz silos. Pretežito se radi o mljevenim kablovima i plastici koja sadrže opasne tvari. Procijenjena vrijednost ove faze iznosi 2.100.000 eura bez PDV-a.

"Uklanjanje rasutog otpada uz silos preduvjet je za provedbu sljedećih faza, koje će logistički biti znatno zahtjevnije. Time će se osigurati prostor za potrebnu mehanizaciju te olakšati pristup daljnjim radovima. Sanacija obuhvaća sve aktivnosti potrebne za sigurno zbrinjavanje otpada, uključujući utovar, vaganje, prijevoz u zatvorenim vozilima te predaju ovlaštenim obrađivačima otpada", stoji u priopćenju.

Dodatne analize

Na području Gospića nadležne institucije – Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer" provode mjerenja kvalitete zraka i vode. Dosadašnji rezultati nisu pokazali odstupanja, a građani se o njima mogu informirati izravno kod institucija koje mjerenja provode.

Dodatne analize koje je naručio Fond pokazale su da se predmetni otpad, zbog opasnih svojstava, ne može odlagati na odlagališta neopasnog otpada. S obzirom na dobru kalorijsku vrijednost, najprikladniji način obrade je termička obrada. Krajnja destinacija otpada ovisit će o odabranom ponuditelju odnosno hoće li se isti termički obraditi u energanama ili zbrinuti na odlagalištu opasnog otpada izvan granica Hrvatske.

Za preostale količine otpada na lokaciji trenutačno nije moguće precizno procijeniti troškove sanacije, budući da su analize drugih nadležnih državnih tijela još u tijeku.

"Po utvrđivanju svih potrebnih parametara Fond će pristupiti sanaciji preostalih dijelova lokacije. Ministarstvo i Fond ostaju u kontinuiranoj komunikaciji s lokalnom zajednicom te će javnost i dalje redovito i transparentno informirati o svim koracima u procesu sanacije. Rješavanje problema opasnog otpada u Gospiću provodi se stručno, zakonito i odgovorno – s jasnim ciljem trajne zaštite zdravlja ljudi i okoliša", zaključili su iz Ministarstva.