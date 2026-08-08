Butković na mjestu sudara vlakova: "Inzistiram da institucije što prije provedu istragu"

Iako službeni uzrok nesreće još nije potvrđen jer očevid i dalje traje, prvi podaci s terena ukazuju na to da je do sudara došlo zbog ljudske pogreške - jedan od vlakova je navodno prošao kroz crveno.
Hitnim službama koje su još uvijek na mjestu nesreće pridružio se i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. On je ranije obišao i KBC Zagreb, gdje je razgovarao s ozlijeđenima.
"Još uvijek traje istraga, naravno, ne možemo o njoj puno ni govoriti - sve institucije rade svoj posao. O samom uzroku je još uvijek teško govoriti. Ono na čemu inzistiram i što je jako bitno je da institucije što prije provedu brzu i učinkovitu istragu kako bi se otkrio uzrok nesreće", poručio je Butković.