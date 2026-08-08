"Gospodari života i smrti odlučivali su tko će umrijeti": Potresne priče o mučenjima iz logora Glina

U Gornjem Viduševcu obilježena je 31. godišnjica velike pobjede završetka Oluje.

Hrvatskom generalu Petru Stipetiću kapitulaciju je potpisao pukovnik Čedo Bulat.

Zapovjednik 21. Kordunskog korpusa Srpske vojske Krajine predao se hrvatskim snagama s oko 5000 vojnika. Tim činom, završene su borbene akcije u Domovinskom ratu. Bio je to korak prema procesu mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja.

"Ta ideja velikospska i dalje živi. Možda u nekim drugim oblicima. Ja bih samo želio poručiti, ako će Hrvati imati zajedništvo koje smo imali u ovo vrijeme nikad nam ništa ne može pa ni velikosrpska ideja", rekao je ispred Zida pobjede Marijan Mareković, umirovljeni general pukovnik, zapovjednik Tigrova i savjetnik predsjednika RH.

"Zbog toga je izuzetno bitno da pobjednička hrvatska vojska, pobjednička specijalna policija i policija, bude jako dobro opremljena, jako dobro naoružana i da bude jamac hrvatske neovisnosti", poručio je Darko Nekić, državni tajnik i izaslanik predsjednika Vlade.



Prije obilježavanja predaje 21. kordunskog korpusa, položene su svijeće i cvijeće povodom Dana sjećanja na žrtve logora Glina.

Uz ponos na veliku pobjedu, obitelji i bivši zatočenici okupili su se i ispred nekadašnjeg logora u Glini gdje su oživjela bolna sjećanja na zvjerska mučenja.

Nekadašnji logoraši, poput Davora koji je kao 18-godišnjak u zatočeništvu proveo 433 dana, s gorčinom ističu da se i danas na ulicama susreću sa svojim zlostavljačima. Dok se za dvojicom logoraša još uvijek traga, preživjelima borba i dalje traje jer odštetu od Srbije pokušavaju izboriti privatnim tužbama. Iz Vlade poručuju kako je cilj pružiti im punu podršku da svoju pravdu dočekaju pred Europskim sudom za ljudska prava.

Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Katarine-Kaje Župančić.