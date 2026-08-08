Poznato stanje ozlijeđenih u sudaru vlakova: Jedan helikopterom prebačen u KBC Zagreb

Dva vlaka sudarila su se na pruzi između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec u subotu prijepodne, a ozlijeđeno je 20 putnika.

Šestero njih je teže, a 14 lakše ozlijeđeno, potvrdili su iz Ministarstva zdravstva. Smješteni su u bolnicama u Bjelovaru i Koprivnici, a teško ozlijeđene osobe prevezene su u zagrebačke bolnice.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković posjetio je ozlijeđene koji su prevezeni u KBC Zagreb.

"Upravo sam obišao najteže stradale putnike i strojovođu putničkog vlaka, ovdje u KBC-u Zagreb. Troje ih je ovdje na Rebru, jedan je u Vinogradskoj bolnici, a četvero je hospitalizirano u Općoj bolnici u Bjelovaru. Prema informacija koje sam dobio od liječnika, nitko nije životno ugrožen, što je, Bogu hvala, najvažnije", rekao je.

"Komunicirao sam i sa strojovođom i dvoje putnika i kako vidim, pruža im se izvrsna njega ovdje, u KBC-u Zagreb", dodao je.

O samoj istrazi nije mogao reći puno jer je ona u tijeku - otkrio je tek da jednu provodi policija zajedno s Državnim odvjetništvom, a onu sigurnosnu provodi Agencija za istraživanje nesreća.

"U ovom trenutku je najvažnije da nema smrtno stradalih, da je svima na vrijeme pružena na pomoć, i tu prije svega želim zahvaliti svim službama - hitnoj, vatrogascima i lokalnom stanovništvu koje je sudjelovalo i pomoglo da se stradali što pije evakuiraju, da budu hospitalizirani. Najvažnije je da se oni oporave, a naravno i da se uzrok nesreće što prije otkrije", rekao je Butković.

Iz KBC-a su potvrdili da su zaprimili tri pacijenta, od kojih je jedan prevezen helikopterom.

"Došli su u vrlo kratkom razmaku tako da smo svih troje paralelno zbrinjavali. Trenutno su u jedinici intezivnog liječenja, imaju teške tjelesne ozljede, ozbiljne, ali su stabilni što se tiče svih parametara i vitalnih funkcija. Očekuje se dobar oporavak. Koliko će on trajati ćemo vidjeti, ali sigurno će nekolio dana provesti na jedinici intenzivnog liječenja, a potom će uslijediti daljnje zbrinjavanje", rekao je Adis Keranović, v. d. pročelnika OHBP-a KBC Zagreb.