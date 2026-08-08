Dragica je bila u vlaku u trenutku sudara: "Bilo je zastašujuće"

Jedna od putnica vlaka koji je sudjelovao u sudaru u subotu prijepodne za Dnevnik Nove TV ispričala je potresne detalje nesreće. Upomoć je priskočio i muškarac s viličarom koji je pomogao izvući ozlijeđene.

"Imam osjećaj da sam poletjela naprijed, pa sam se vratila natrag, tako da me boli vrat i kičma dolje. Meni je bilo zastrašujuće jer mi je to prvi put u životu da tako nešto doživim", ispričala je Dragica Kotur.

Zbog težine ozljeda, u akciju brzog spašavanja uključen je i medicinski helikopter. Najteže ozlijeđeni, prebačeni su u Zagreb gdje ih je obišao i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Na terenu je, uz ostale hitne službe, bilo i šest medicinskih timova. Iz Zavoda za hitnu medicinu otkrili su da se kod težih ozljeda radi o ozljedama glave, kralježnice i prsnog koša. 12 pacijenata pomoć je zatražilo u Koprivničkoj bolnici.

"Svi hospitalizirani su životno stabilni, odnosno nisu životno ugroženi. Stabilni su s teškim tjelesnim ozljedama hospitalizirani na odjel traumatologije a ostali sudionici s natučenjima, ekstremitetima i ranama su otpušteni kući, oni su stabilno i dobro", rekla je Dijana Osman iz Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek Koprivnica.

Prve, neslužbene informacije govore da je u pitanju ljudska pogreška, odnosno da je jedan od vlakova prošao kroz crveno. Iz HŽ Infrastrukture poručuju kako je još prerano za zaključke.

Sve detalje o istrazi pogledajte u prilogu novinara Nove TV Damijana Jevtovića.