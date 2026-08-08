Plovila čekaju, s dna izviru čuda: "Nekad sam se tu kupao, sad igram nogomet"

Pred nama su novi pakleni dani – temperature bi i idućeg tjedna mogle prelaziti 35 stupnjeva. Povijesno niskom vodostaju Dunava to nikako ne ide u prilog. U svim zemljama kroz koje prolazi, donosi velike probleme.

Promet rijekom potpuno je obustavljen pa su riječni šlepovi natovareni ugljenom i kamenom osuđeni u redu čekati da se plovni put otvori. A kad će - ne zna se.

"Sve je parkirano, Bog zna i kad će krenut to. Mi možemo samo da gledamo i divimo se čudima. Nalaze ljudi predmete od onog rata, Prvog, Drugog.

Ja ne pamtim to", rekao je Tomislav Ivanković iz Šarengrada.

Dunav - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Mi smo sretni, a s druge strane i nismo jer smanjena je plovidba i manje je turista, ali jedan filmski scenarij korita Dunava", kazala je Mirjana Zelenika iz Iloka.

A stariji pamte priče i povijesno visokog vodostaja 1965: "Vodostaj je bio do auta gore, tu su bili camši vezani. 700 i nešto metara, to je sve bilo pod vodom, cijela ulica".

Nekada se tu i plivalo, danas se hoda po školjkama, igra nogomet...

"Malo nam je teško igrati jer tu je pijesak pa malo zapinjemo", rekao je Luka iz Iloka. "Nekad sam se tu kupao, a sad igram nogomet."

Ali i kupa u plićaku na sred Dunava.

"Imali smo prvi pjenušavi parti na sprudu, u Dunavu, u koritu rijeke, preko 100 godina se to nije dogodilo. Nadamo se da ćemo još jednom uspjeti napraviti", kaže Zelenika.

Dunav - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Iako je situacija s vodostajima alarmantna, stručnjaci ističu da problema sa vodoopskrbom građana uglavnom nema jer se voda za piće crpi iz dubokih podzemnih izvora, a ona za sada nisu ugrožena.

Barem je takvo stanje s pitkom vodom, što se istoka zemlje tiče. Ugrožen je samo plovni put i nasukani brodovi i čamci. Iako je noćas palo nešto kiše to je kap u moru Dunavskih potreba za vodom, a prognoze za sljedeći tjedan ne obećavaju da će se razina vode podići.