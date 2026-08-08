Sindikat se oglasio o sudaru vlakova: "Strojovođa je u šoku, on je jedan od najboljih i najobučenijih"

Ministarstvo zdravstva potvrdilo je da je ukupno 20 putnika ozlijeđeno u sudaru putničkog i teretnog vlaka koji se u subotu prijepodne dogodio kod Škrinjara, između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec. Među šestero teže ozlijeđenih je strojovođa putničkog vlaka.

Iz Sindikata strojovođa Hrvatske potvrđeno je da je strojovođa, koji je iz Bjelovara, helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezen je na Rebro.

Nadamo se da će kolega biti dobro. Pri svijesti je i može komunicirati", rekao je Dalibor Petrović, dopredsjednik Sindikata za MojPortal. Dodaje da je velikom šoku i strojovođa teretnog vlaka.

Sudar vlakova Foto: Goran Mehkek/Cropix

"Riječ je o mladom kolegi iz Zagreba, jednom od najboljih i najobučenijih strojovođa koje imamo u Cargu. On je u velikom šoku i pod stresom zbog svega što se dogodilo", rekao je Petrović.

U bjelovarskoj Općoj bolnici Dr. Anđelko Višić zbrinuto je sedmero ozlijeđenih, među kojima je najteže ozlijeđena mlađa žena koja se nalazi na intenzivnoj njezi, ali je stabilno, izjavila je za Hinu ravnateljica bolnice Sanela Grbaš Bratković.

Sudar vlakova kod Svetog Ivana Žabna Foto: prigorski.hr

Sudar vlakova kod Svetog Ivana Žabna Foto: prigorski.hr

Uzrok željezničke nesreće bit će utvrđen očevidom, rekao je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved , dodavši da se prema prvim informacijama može govoriti o mogućem tehničkom kvaru ili ljudskoj odgovornosti, no naglasio je da utvrđivanje uzroka treba prepustiti nadležnim službama.

Sudar vlakova Foto: Goran Mehkek/Cropix

Prema neslužbenim informacijama, teretni vlak, koji je dolazio iz smjera Bjelovara u kolodvor Žabno, trebao je stati i čekati križanje s putničkim vlakom, a prema pisanju Jutarnjeg, iz zasad nepoznatih razloga je prošao kroz crveno.

Pruga je zatvorena za promet, a očevid je u tijeku