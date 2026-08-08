Urušio se balkon kuće, na njemu bile dvije osobe: "Život im je visio o koncu"

U Rijeci se zamalo dogodila tragedija. Vatrogasci i hitna pomoć brzo su reagirali u napuštenoj kući u koju mladi navodno često ulaze.

Na Pećinama u Rijeci u blizini hotela Jadran urušio se balkon napuštene kuće. Na njemu su se u tom trenutku nalazile dvije mlađe osobe koje su zadobile ozljede.

Navodno je riječ o maloljetnicima.

"Vidio sam vatrogasce i hitnu kako trče pod rotacijama. Odmah se pročulo da su klinci pali zajedno s balkonom. Pravo je čudo da su to preživjeli", ispričao je jedan od susjeda za Novi list.

Crni scenarij izbjegnut je brzom reakcijom vatrogasaca.

"Život im je visio o koncu, iscrpljeni su i vidno potreseni", potvrdili riječki vatrogasci za Novi list nakon što su završili akciju spašavanja.

Mladići su zadobili tjelesne ozljede i odmah su prevezeni u KBC Rijeka, a prema prvim informacijama nisu u životnoj opasnosti.



