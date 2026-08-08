Stigle prve informacije o mogućem uzroku sudara vlakova! Službe su i dalje na terenu, postoji opasnost od nove buktinje

Iako službeni uzrok nesreće još nije potvrđen jer očevid i dalje traje, prvi podaci s terena ukazuju na to da je do sudara došlo zbog ljudske pogreške.

"Ono što smo doznali od svih na terenu jest da je jedan od vlakova prošao kroz crveno", izvijestila je novinarka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

Napomenula je kako takav potez zahtijeva svjesnu reakciju vozača: "Vlak kada prođe kroz crveno zapravo aktivno mora proći kroz to. Postoji mehanizam koji se fizički mora pritisnuti da bi se vlaku dozvolilo prolazak unatoč crvenoj signalizaciji. Mislim da će istražitelji imati još jako mnogo posla."

Prizori s mjesta nesreće su zastrašujući, no veća je tragedija izbjegnuta jer vlakovi nisu ispali iz tračnica, što sugerira da su uoči udara uspjeli usporiti ili se potpuno zaustaviti.

Sve dežurne službe i dalje su na terenu, a situaciju dodatno otežava činjenica da je u nesreći sudjelovao jedini električni vlak s baterijskim pogonom u Hrvatskoj pa postoji opasnost od zapaljenja baterija.

U spašavanju ozlijeđenih putnika ključnu je ulogu odigrao i lokalni mještanin Božidar Zrnski iz Škrinjara, koji je vlastitim strojem pomagao službama na nepristupačnom terenu.

"Slučajno sam išao na benzinsku i nije bilo ništa, a u povratku sam vidio što se dogodilo. Otišao sam po stroj da pomognem. Bilo je dosta ozlijeđenih i krvavih. Viličarom sam ih spuštao dolje jer ne znam kako bi ih inače spustili po ovoj škarpi", rekao je Zrnski.

Istraga bi trebala utvrditi sve okolnosti ove teške nesreće jer se sigurnosni propusti poput ovog u željezničkom prometu ne bi smjeli događati.

Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Barbare Štrbac.