U teškoj nesreći poginuo vatrogasac i motociklst Matija: "Ostavio je trag"

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak u večernjim satima u Lazu Bistričkom poginuo je automobilist i član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Laz.

Nesreća se dogodila oko 20 sati, a smrtno je stradao 33-godišnjak. Kako je objavila PU krapinsko-zagorska, do nesreće je došlo kada 33-godišnji vozač, upravljajući motociklom iz smjera Kašine u smjeru Marije Bistrice, nije prilagodio brzinu te je pri kočenju došlo do zanošenja i nekontroliranog kretanja motocikla kolnikom.

Sletio je na asfaltirani prilaz objekta, gdje je pao i motociklom udario u objekt. Nažalost je, od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja. Tijelo je radi obdukcije prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Od 33-godišnjaka se oprostio Hrvatski auto i karting savez (HAKS), čiji je bio član.

"S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o tragičnoj smrti našeg sportaša Matije Gerecija, koji je prerano i nesretno izgubio život. Matija je bio dio naše automobilističke obitelji, a svojim sportskim entuzijazmom, ljubavlju prema automobilizmu i prisutnošću na natjecanjima ostavio je trag među svima koji su ga poznavali", poručili su.

"U ovim teškim trenucima Hrvatski auto i karting savez izražava najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima, sportskim kolegama i svima koji su ga poznavali. Počivao u miru, Matija. Zauvijek ćeš ostati dio naše automobilističke obitelji", dodali su.