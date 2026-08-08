Novi rast temperatura: Meteorolog donosi detalje

Stabilizirala se atmosfera poslijepodne u subotu. Tlak zraka počeo je rasti i nebo se razvedrilo.

Tako će ostati neko vrijeme - sunčano, samo rijetko uz popodnevne pljuskove. A i temperatura će ponovno rasti.

Prijepodne će u cijeloj Hrvatskoj biti sunčano i vedro. Na kopnu će samo lokalno biti kratkotrajne magle u ranim satima, osobito u kotlinama. Jutro će biti ugodno, s temperaturom od 16 do 20.

Vrijeme sutra

Na Jadranu bura, uglavnom će biti umjerena, samo ponegdje još i jaka, no u svakom slučaju, zbog nje će noć ostati neugodno topla. Najniža temperatura bit-će između 26 i 28.

I drugi dio dana ostaje sunčan u središnjoj Hrvatskoj, samo će se mjestimice stvarati malo oblaka. Puhat će slab vjetar i bit će osjetno toplije nego u subotu, do 32 ili 33 Celzijeva stupnja.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sutra sunčano, pa i pretežno vedro, samo uz malo oblaka u popodnevnim satima. Vjetar će biti slab i promjenjiva smjera, a temperatura između 32 i 34.

U Istri, Primorju, Gorskom kotaru i Lici sunčano. Rijetko će biti malo oblaka, i to uglavnom u gorskim krajevima. Tamo će biti i ugodnije, sa slabim vjetrom i temperaturom od 27 do 30. Na obali će s druge strane ostati vrlo vruće, oko 35. Bura će sredinom dana Oslabjeti i zapuhat će maestral, a onda navečer ponovno bura, ali samo slaba.

Sunčano i većinom vedro bit će i u Dalmaciji. Pri tome je u unutrašnjosti sutra znatno manja mogućnost za pljuskove, nego što je bila posljednjih dana. Oko podneva će zapuhati maestral, i on će biti umjeren, a povremeno i jak, sve do zalaska sunca. No i dalje Ostaje prilično vruće, oko 35.

More se zbog bure na nekim mjestima ohladilo, ali samo za stupanj do dva, tako da je i dalje vrlo toplo, od 26 do 29.

Sljedeći tjedan na kopnu počinje sunčano i vrlo vruće. Tek rijetko postoji mogućnost za kratak popodnevni pljusak, uglavnom u gorskim krajevima. Vjetar će biti slab, a temperatura u porastu do utorka, ponovno će biti oko 35, a onda će se u srijedu blago spustiti.

Na Jadranu u prvoj polovini sljedećeg tjedna pretežno vedro te i dalje vrlo vruće. Rijetko će biti kraćih, lokalnih pljuskova, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije u popodnevnim satima. Izmjenjivat će se noćni burin i dnevni maestral, a onda će u srijedu zapuhati umjerena do jaka bura. Temperatura će noću biti oko 26, a danju oko 36.

Dakle, pred nama je sunčana i vruća nedjelja, bez kiše. A slično, ali još malo toplije, bit će i sljedeći tjedan. Pljuskovi su tad mogući tek rijetko i lokalno, uglavnom u utorak i srijedu. A i temperatura će se od srijede malo sniziti, i vrućina će blago popustiti.